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全社會防衛韌性委員會台南實地演練 蕭美琴前往視察

中央社／ 台南27日電

總統府全社會防衛韌性委員會今天在台南進行首次實地演練，副總統蕭美琴上午前往南寧高中視察大規模疏散撤離及避難收容處所演練。

蕭副總統上午10時許與台南市長黃偉哲、美國在台協會（AIT）處長谷立言等人，前往南寧高中視察大規模疏散撤離及避難收容處所演練，現場演練開設災害應變中心、防災協作中心，並有替代役、替代役備役召集、宗教團體志工等可恃民力進行現地報到並參與演練。

在南寧高中所進行的操演，是想定今天上午8時30分菲律賓海溝發生規模8.0地震，海嘯可能於60分鐘至90分鐘到達台南市南區沿海地區；台南市政府立即成立災害應變中心，透過海嘯警報、村里廣播及CBS細胞廣播，請民眾立即就近往高處進行垂直避難。

隨後，演練想定上午10時30分，因部分民宅受到海嘯影響受損且有積淹水情形，且擔心後續有第二波海嘯影響，因此台南市政府針對南區沿海地區進行預防性疏散撤離，並於南寧高中開設避難收容處所，執行收容安置作業。

據了解，在南寧高中所進行的主要驗證項目為「大規模疏散撤離及避難收容處所開設」，現場參與演練民眾約300人左右。演練科目包括區級應變中心成立、防災協作中心開設、警報傳遞與發放、交通及疏散撤離、物資盤整暨調度運作等。

總統府副秘書長林飛帆表示，此次演練有3個第一，包含全國第一個扣合全防衛韌性政策的實地演練；全國第一次擴充急救醫療戶外演練；全國第一場跨區域演練，在同一個時間、以同樣的情境，在三個不同的地方，在同一個縣市裡面做演練。

林飛帆指出，此次演練約有1500人參與、觀摩，人數多於過去的歷次演練，包含約500人的國內外專家、駐台使節觀摩團、500人參與志工、500人參演民眾。

黃偉哲表示，這次實地演練主要是著重在民間、著重在地方，所以軍方的動員是最少的狀態，主要是展現在地方政府及地方的民力，包括義警、義交、民防、志工，對於發生災難，或是發生爆炸、海嘯，或是其他的複合性災難發生時，地方的因應狀態。

黃偉哲說明，其次是演練也展現跨縣市的支援，雲林、嘉義、台南是共同生活圈，所以這次嘉義縣政府提供人力以及車輛、物資的支持；這代表當災害發生時，跨縣市的支援與橫向溝通，是很通暢、順利的。

2025全社會防衛韌性委員會實地演練今天在台南市舉行，分別於南寧高中、安平港營運處旅客服務中心等4處演練場所，進行疏散撤離演練、避難收容演練、關鍵基礎設施演練、擴充急救醫療場所演練等項目。

海嘯 黃偉哲

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