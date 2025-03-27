考院仍無預算解凍案 羅智強：綠內部指示部慢慢來以抹黑在野黨

考試院秘書長劉建忻今赴立法院司法及法制委員會進行業務報告並備詢。國民黨立委羅智強關心何時提出預算解凍案，劉建忻表示會盡快提出。羅當場表示，他知道有來自民進黨內部的指示，要求解凍案慢慢來，以繼續抹黑在野黨。劉苦笑說，他沒有接到指示。

羅智強問，考試院何時提出解凍案？劉建忻表示，考試院狀況是凍結3成，對未來運作有影響，昨天剛公布，會盡快提出解凍案。

羅智強說，報告提來合理的話，他第一個投下解凍的票，何時送來？準備解凍的事情不會現在才準備，下周送出？劉建忻表示，有在做，下周應該沒有辦法，回去盤點再說明。

羅智強表示，說凍結預算，政府就快要倒掉。明天民進黨又要去癱瘓立法院，民進黨下鄉到處說凍結預算對政務影響多大，可是沒看到政府有加快解凍腳步。劉建忻回應，回去盤點會盡快處理。

羅智強酸，要不要等年底、明年底、十年後？下周不行，下下周可不可以？「你們自己都不著急，憑什麼到處講凍結案對政務有影響？即便凍結三成，早點弄出來，4月解凍預算就可以用，4月初行不行？」劉建忻僅回，「我來努力。」

羅智強揭露，連個期間都不肯回答，他有聽到各部會有接到指示，來自民進黨內部，解凍案全部慢慢來。劉建忻苦笑，表示他沒有接到指令。

羅智強表示，趕快反駁他、反擊他，因為只要不急，就可以拿沒有解凍，作為抹黑在野黨凍結政務的藉口。行政院不急，到處拿這個當柴火攻擊在野黨，今天考試院做最好示範，連解凍案時間都拿不出來。預算通過至今兩個月，不要說沒有做因應準備，立法院凍結案從有立法院開始就有，沒錯吧？劉建忻點頭回應。羅說，他具體拜託，考院為行政機關之先，把解凍案拿出來。

國民黨立委王鴻薇也問，考院有沒有向立院提出解凍案？劉建忻表示，目前還沒有，最後一定要，仍在內部作業中。王批，「遲遲不送進解凍案，只能說你們不在乎這些預算。」