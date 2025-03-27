竹聯幫選幫主引關注 卓榮泰：若有不法嚴查嚴辦

竹聯幫幫主黃少岑2月病逝，近日新幫主人選引發社會關注。行政院長卓榮泰今天要求內政部、警政署及相關單位持續關注發展，若有不法行為一律嚴查嚴辦。

統促黨總裁張安樂日前擬在立法院康園餐廳票選竹聯幫主，最終餐廳訂位遭取消，行政院事後證實是行政院長卓榮泰要求做好必要處置，禁止立院成為幫派聚會場所；但昨天又另外傳出改在統促黨部公布幫主人選，引起社會關注，警政署長張榮興昨天說，只要膽敢宣布幫主，警方將立即逮捕。

行政院發言人李慧芝今天主持政院會後記者會時指出，卓榮泰在院會中肯定內政部日前就維護社會治安所做的必要處置，請內政部長劉世芳向警政署長等人表示肯定。

卓榮泰說，國內幫派公然不當行為引起社會關注，對國人尤其青少年都造成負面觀感與不當影響，相關單位的有效遏止是最佳方法，也請內政部、警政署及相關單位持續關注其他發展，若有不法行為一律嚴查嚴辦。