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下一站是行政院？陳其邁重申：剩下任期「做好做滿」

聯合報／ 記者徐白櫻宋原彰／高雄即時報導
高市議會開議，高雄市長陳其邁在施政報告時表示，接下來的1年9個月任期，他會做好做滿，跟在座議員一起努力。記者劉學聖／攝影
高市議會開議，高雄市長陳其邁在施政報告時表示，接下來的1年9個月任期，他會做好做滿，跟在座議員一起努力。記者劉學聖／攝影

高雄市長陳其邁任期過半，「下一步」受外界關注，高雄市議會第4屆第5次定期大會開幕，藍營議員認為陳其邁前途一片光明，下一站是行政院。但市長陳其邁表示，他的任期剩1年9個月，有很多候選人開始活動，但他會做好做滿，跟議員一起努力。

高市議會開議，今早陳其邁進行施政報告，他表示，高雄失業率六都最低、促參績效全國第一、上任以來減債201億元，去年營利事業銷售額突破6億元等項成績。

國民黨團質詢時間，議員鍾易仲向陳其邁喊話說，「你的下一站是行政院，因為若罷免沒過，卓榮泰可能下台，你可能提早去接行政院長，若有那麼一天，我們給予祝福，但希望你換位置，腦袋也要換， 你常說財劃法對高雄不公平，希望『陳院長』能給高雄更多錢」。

鍾易仲認為陳其邁的前途一片光明，但也批評，市府團隊配合美化數字，雖然市長前途很重要，但不要拿高雄市政開玩笑，一昧誇大美化數字，會讓大家誤以為高雄治安、觀光都做得很好，該努力不努力。

針對外界質疑「落跑」聲音不斷，陳其邁在施政報告最後也表示，現在是3月，他的任期剩1年9個月，很多市長候選人開始活動，對他而言，就是1年9個月時間做好做滿，「我會跟各位（議員）一起努力」，看著各位繼續連任，為市民繼續打拚。

陳其邁感性說，他常說自己是個搭橋、鋪路的人，責任是讓城市發展繼續往前，接下來的努力還是交給各位，也許在座各位有一天會站在他發言的位置；城市發展方向很重要，當市長的責任針對國際政治經濟情勢及國內產業發展訂立清晰目標而努力。

高雄市議會第4屆第5次定期大會開幕，藍營議員鍾易仲說，陳其邁前途一片光明，下一站可能是行政院。記者劉學聖／攝影
高雄市議會第4屆第5次定期大會開幕，藍營議員鍾易仲說，陳其邁前途一片光明，下一站可能是行政院。記者劉學聖／攝影

議員 陳其邁

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