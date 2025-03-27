下一站是行政院？陳其邁重申：剩下任期「做好做滿」

高雄市長陳其邁任期過半，「下一步」受外界關注，高雄市議會第4屆第5次定期大會開幕，藍營議員認為陳其邁前途一片光明，下一站是行政院。但市長陳其邁表示，他的任期剩1年9個月，有很多候選人開始活動，但他會做好做滿，跟議員一起努力。

高市議會開議，今早陳其邁進行施政報告，他表示，高雄失業率六都最低、促參績效全國第一、上任以來減債201億元，去年營利事業銷售額突破6億元等項成績。

國民黨團質詢時間，議員鍾易仲向陳其邁喊話說，「你的下一站是行政院，因為若罷免沒過，卓榮泰可能下台，你可能提早去接行政院長，若有那麼一天，我們給予祝福，但希望你換位置，腦袋也要換， 你常說財劃法對高雄不公平，希望『陳院長』能給高雄更多錢」。

鍾易仲認為陳其邁的前途一片光明，但也批評，市府團隊配合美化數字，雖然市長前途很重要，但不要拿高雄市政開玩笑，一昧誇大美化數字，會讓大家誤以為高雄治安、觀光都做得很好，該努力不努力。

針對外界質疑「落跑」聲音不斷，陳其邁在施政報告最後也表示，現在是3月，他的任期剩1年9個月，很多市長候選人開始活動，對他而言，就是1年9個月時間做好做滿，「我會跟各位（議員）一起努力」，看著各位繼續連任，為市民繼續打拚。