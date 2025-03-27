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柯建銘指警消組工會有助中共侵台 白委嗆抹紅啃人血饅頭

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民進黨立法院黨團總召柯建銘。記者季相儒／攝影
民進黨立法院黨團總召柯建銘。記者季相儒／攝影

在野黨主張修正工會法，開放警消族群籌組工會，民進黨團總召柯建銘昨天質疑，警消罷工有助於中國占領台灣。民眾黨立委陳昭姿今天表示，民進黨過去高喊支持警消組工會，現在卻反過頭羞辱基層警消，說穿了就是在啃人血饅頭；民眾黨立委黃珊珊也直言「真是夠了」。

民進黨立法院黨團昨天舉行記者會，柯建銘在會中提及，在野黨想要修正很多法案，不是只有公民投票法，未來還會有工會法，如果警消可以罷工，台灣就會製造動亂，中國將會以反分裂法為理由，聲稱台灣屬於該國內政問題，「他們占領台灣，這是整個套路。」

陳昭姿上午在臉書發文指出，自己特地整理一份協助中國侵台的「中共同路人」名單，麻煩柯建銘立刻通報國安單位，因為依照他的邏輯，應該都是在地協力者，本屆提案連署支持警消組工會的民進黨立委，就有范雲、張宏陸、陳培瑜、黃捷、洪申翰、陳俊宇、林月琴、王正旭、黃秀芳、邱議瑩、羅美玲、沈伯洋、莊瑞雄、劉建國、林淑芬、李坤城。

此外，上一屆提案連署支持的民進黨立委，則有范雲、林宜瑾、許智傑、洪申翰、高嘉瑜、林俊憲、吳秉叡、陳靜敏、陳秀寳、吳思瑤、邱志偉、林淑芬、湯蕙禎、林楚茵、劉建國、蔡培慧、陳培瑜、黃秀芳、鍾佳濱、陳瑩、吳玉琴、賴惠員、莊敬程、張廖萬堅、周春米、羅致政、黃世杰、蘇巧慧、楊曜、陳亭妃、郭國文、羅美玲、江永昌、賴品妤、林岱樺。

陳昭姿直言，每當牽涉人民基本權利的改革，民進黨總是習慣性地搬出「國安牌」、「中共牌」恐嚇社會，這招永遠玩不膩。

陳昭姿還說，過去發生警消人員殉職的憾事，民進黨就高喊支持他們組工會，後來等到天下太平，民進黨不但「今天公祭，明天忘記」，甚至反過頭羞辱、抹紅基層警消，「請問，這樣對得起那些犧牲的同仁嗎？說穿了，就是在啃人血饅頭！」

柯建銘 民進黨 陳昭姿

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