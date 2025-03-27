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與警察同步 海巡考試刪除身高限制 自今年起適用

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
考試院會今通過「公務人員特種考試海岸巡防人員考試規則第7條、第11條」修正草案，刪除海巡人員考試身高限制，並自114年考試開始適用。圖／聯合報系資料照片
考試院會今通過「公務人員特種考試海岸巡防人員考試規則第7條、第11條」修正草案，刪除海巡人員考試身高限制，並自114年考試開始適用。圖／聯合報系資料照片

考試院會今通過「公務人員特種考試海岸巡防人員考試規則第7條、第11條」修正草案，刪除海巡人員考試身高限制，並自114年考試開始適用。

考試院說明，海巡人員考試用人機關海洋委員會海巡署及所屬機關，均屬軍、警、文併用機關，其警職及文職人員主要透過警察人員考試及海巡人員考試進用。因考試院先前已依用人機關建議，於1月修正刪除警察人員相關考試規則的體格檢查身高規定，以符合憲法法庭113年憲判字第6號判決意旨，用人機關鑑於相關2類人員的工作職能相近，一同檢視海巡人員考試有關身高限制的規定。

考試院說明，用人機關審酌社會環境變遷、海巡人員勤務日益複雜多元，經通盤檢視工作所需職能，衡酌身高非執行勤務的關鍵因素，相關工作職能需求尚可透過其他方式強化補足或篩汰不適任人員，又為吸引更多優秀人才加入海巡工作行列，因此向考選部建議刪除海巡人員考試的身高限制。

考試院表示，為順應時代變遷及工作型態改變，廣納人才投入海巡工作，並符合憲法保障人民應考試服公職權及平等權意旨，考選部依用人機關意見，刪除海巡人員考試身高限制，並自114年考試開始適用。本項考試預定於8月9日至11日舉行，請有志報考的民眾預為準備。

海巡署 考試院

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