影／國民黨赴高演講傳抗議人帶「斃命物品」 陳其邁：政治性言論應受高度保障

國民黨高雄市黨部今晚7點將在鳳山五甲龍成宮舉辦「頭家不爽，全民站出來」政策宣講會，立委柯志恩、謝龍介、前立委鄭麗文、民眾黨主席黃國昌，時事評論員歷史哥等人參與；但先前傳出有民眾要攜帶「可以一次斃命的物品」參加活動，也有民間團體將赴現場抗議，市長陳其邁今表示，政治性言論應該受到高度保障，警方將加強維持治安。

國民黨高雄市黨部將於今晚在五甲龍成宮舉辦政策說明會，卻接連遭受威脅。繼先前有特定政營支持者出征廟方、要求取消場地租借後，近日又有網友在網路上揚言，將攜帶「可以一次斃命的物品」參加活動，高雄市黨部認為該言論已逾越合理評論範圍，且考量活動當天人潮眾多，恐造成公共安全疑慮，21日已前往鳳山分局報案。

國民黨高雄市黨部發言人張永杰表示，3月20日深夜有民眾私訊黨部粉專，告知立法委員林俊憲臉書粉專的po文下方，有疑似特定陣營支持者留言「委員，請問我想去參加，有什麼可以一次斃命的東西可以帶過去」。此外，也有部分團體傳出今晚將赴龍成宮現場抗議。