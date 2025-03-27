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質疑韓國瑜畏罪潛逃 柯建銘：立院已赤化、全都在賣台

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立院黨團總召柯建銘（右二）。記者蔡晉宇／攝影
民進黨立院黨團總召柯建銘（右二）。記者蔡晉宇／攝影

民進黨立院黨團總召柯建銘今天表示，二階連署才是王道，各位台灣人民請站起來，展現民意保衛台灣。民進黨團將向韓國瑜發出朝野協商通知，主張立法院不能召開違法會議，立法院秘書長周萬來等議事人員違反公務人員法，都要移送。

柯建銘指出，立法院已經赤化，所有議事人員全部沆瀣一氣，全部都在賣台。他昨天帶隊要去找韓國瑜、長周萬來講道理，結果韓國瑜不見了，是畏罪潛逃嗎？ 甚至嚇得連立法院院務會議都不敢開，何其可恥。柯說，韓國瑜沒有頭髮，但上面還有老天在看著，可以如此無法無天嗎？

柯建銘表示，中共在控制藍白，他們還以為有永遠的榮華富貴嗎？要提醒藍白，歷任中共總書記下台後的下場就是國家囚徒，中共總書記都如此，藍白這些賣台小賊，還有存活空間嗎？一定兔死狗烹，馬上就被幹掉了。

談到「亞亞案」，柯建銘指出，昨天有75位冒牌學者，傾巢而出替中共說話，這些學者全部是中共潛伏、滲透在台灣的人，請大家記住他們的名字。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，民進黨團發出朝野協商，要求韓國瑜對違法會議進行朝野協商，雖然知道藍白不會理會，但民進黨團還是要堅守、維護立法院的制度。

民進黨 立法院 韓國瑜

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