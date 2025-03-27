綠批幫中共索糧食機密圖 翁曉玲酸：南市府公開最詳細

國民黨立委翁曉玲昨質詢農業部有關戰時存糧等議題，遭民進黨立委批竟想索取戰時糧食地圖的機密。翁稍早反擊，部會官員答詢時侃侃而談，也沒說是機密，自己的關心被扭曲造謠；其實這些資訊在各縣市政府「全民國防手冊」中都有，且當中台南市府的版本最詳細，照綠委邏輯也是洩密？那檢調應速詳查。

翁曉玲昨於經濟委員會質詢農業部長陳駿季有關存糧能撐多久，其中將涉及公糧倉庫、供應站、配售站的設置數量和地點規畫；民進黨立委王定宇批「喂！中共同路人，你想要幹什麼？」翁竟要求農業部交出屬於高度機密的戰時糧食配送站配置圖。

翁曉玲稍早於社群平台引用本報「外媒曝光共軍圍台4步驟」資訊圖表說明，自己基於關心國家安全和糧食儲備的問題質詢，畢竟賴清德總統上任後各種作為看來就是要為打仗做準備，那關心稻米儲備、供應站、配售站的設置地點規畫也是希望政府能預先預先做好萬全準備。

翁曉玲指出，農業部去年曾做類似的專題報告，當時說國內公糧糙米庫存可供應7個月以上，但陳駿季昨日答詢又說只有5.5個月，要到秋天稻米收穫時才能提升至9個月，再加上民糧，才會提高到1年總儲備量。

翁曉玲驚訝說，「封鎖」隨時可能發生，而且封鎖期間可能不短，應審慎以對；質詢過程中，陳駿季也對國內143個配售站等資訊侃侃而談，還說會後將提供資料供參考，都沒說公糧倉庫、供應站、配售站的地點是機密。

翁曉玲還說，其實在各縣市政府的「全民國防手冊」中，都有公開說明民生必需品配售站分布表。其中台南市府的手冊詳列647個民生必需品配售站的名稱、地址、經緯度、配售里別、人口、戶數，資訊鉅細靡遺，比起別縣市手冊的公開資訊多更多，有否洩機密？檢調應速詳查。