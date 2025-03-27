快訊

黑手比老闆更懂勞基法 他留5年出勤紀錄離職拿回30萬

北一女師區桂芝遭檢舉 藍營批綠：不只戒嚴、警總時代來臨了

央廣爭議燒不停 柯志恩：別讓文化部成文化「布」

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
中央廣播電台4年前發生車馬費造假爭議，立委柯志恩批昔日有「國防布」，切勿讓文化部成下一塊遮羞布。記者張博瑞／攝影
中央廣播電台4年前發生車馬費造假爭議，立委柯志恩批昔日有「國防布」，切勿讓文化部成下一塊遮羞布。記者張博瑞／攝影

央廣播電台4年前發生車馬費造假爭議，廉政署近日也展開調查。立法委員萬美玲今要求文化部1個月建立好內控機制並提出報告，立法委員柯志恩則批昔日有「國防布」，切勿讓文化部成下一塊遮羞布。

廉政署近期針對央廣弊案展開調查，根據揭露的調查報告內容，央廣當時被查出2千多筆領據有狀況，不僅有虛報的幽靈來賓，還有公務員以親屬名義冒領車馬費。央廣日前則表示，已完成的調查報告都已陳報主管機關文化部，尊重文化部對該案的後續處置。

柯志恩今問文化部長李遠是否看過央廣的調查報告，李遠坦言還未看過。柯志恩則說，雖該弊案爆發並非李遠任期，但爭議燒不停，李遠應該要通盤了解、徹查。且該調查報告被央廣備註為「機密文件請勿外流」，柯志恩質疑，「這有什麼好機密的？」她說，過去國防部發生弊案被譏笑為「國防布」，文化部不應該成為下一個「文化布」。

萬美玲則說，當年領據異常、高達43％，說是有「人謀不臧」的疑慮也不為過，且央廣後續的處理毫無效率，希望李遠大刀闊斧改變過去的陋習。

李遠說，他也不能接受、也對央廣的處理方式感到痛心，希望未來的所有的查核機制，可以建置較完整的內控系統，並承諾1個月內會建置完成、提出報告。

立法委員葛如鈞則說，央廣近10年受文化部補助超過48億，且弊案過後，文化部對於查核也毫無精進，並質疑為何委員無法索取行政調查報告。李遠則表示，委員皆可索取。

李遠說，他也對央廣的處理方式感到痛心，希望未來的所有的查核機制，可以建置較完整的內控系統。記者張博瑞／攝影
李遠說，他也對央廣的處理方式感到痛心，希望未來的所有的查核機制，可以建置較完整的內控系統。記者張博瑞／攝影
立法委員萬美玲今要求文化部一個月建立好內控機制並提出報告。記者張博瑞／攝影
立法委員萬美玲今要求文化部一個月建立好內控機制並提出報告。記者張博瑞／攝影

央廣 文化部 李遠

延伸閱讀

陳玉珍定義「新統戰」 李遠：文化交流和滲透是兩件事

文化預算遭砍！李遠台南宣講 手拿1物上台高喊：我不是要飯的

影╱央廣車馬費造假 李遠：法律允許範圍全公開並改革

廉政署查央廣詐領案 李遠：法律允許範圍盡量全公開

相關新聞

影／國民黨赴高演講傳抗議人帶「斃命物品」 陳其邁：政治性言論應受高度保障

國民黨高雄市黨部今晚7點將在鳳山五甲龍成宮舉辦「頭家不爽，全民站出來」政策宣講會，立委柯志恩、謝龍介、前立委鄭麗文、民眾...

立委抨擊NCC委員會議停擺：假訊息滿天飛也無法處理

NCC（國家通訊傳播委員會）代理主委陳崇樹今日赴立法院進行業務概況報告，各黨派委員憂心，NCC委員會停擺之後，假訊息、不...

下一站是行政院？陳其邁重申：剩下任期「做好做滿」

高雄市長陳其邁任期過半，「下一步」受外界關注，高雄市議會第4屆第5次定期大會開幕，藍營議員認為陳其邁前途一片光明，下一站...

幕後/區桂芝約談、北市發言人被貼親中標籤..背後有中央廚房的手?

北一女中教師區桂芝近日被檢舉「不適任」遭校方約談；北市財政局近期也被財政部多次要求開罰通路，因台灣原創啤酒品牌製造地在大...

遭國台辦列台獨打手 吳思瑤：代表我做對事說對話

中國大陸國台辦官網昨天上線「台獨打手、幫凶迫害台灣同胞惡劣行徑舉報專欄」，被舉報的人員包括民進黨立委吳思瑤等人。吳思瑤今...

立委批遲遲沒收到新版名單 NCC：提名權在政院

NCC目前委員人數不足無法召開委員會議，朝野立委都關注NCC人事案提名名單進度。NCC代理主委陳崇樹今天表示，依規定相關...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。