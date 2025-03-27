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老三台、公視6月執照到期 NCC：播出應不受影響

中央社／ 台北27日電
NCC表示，無線台涉及頻率部分，依規定要先廢掉執照許可才會廢除頻率，NCC與數發部初步討論後，應該不會影響無線台6月執照到期後播出問題。聯合報系資料照片
NCC表示，無線台涉及頻率部分，依規定要先廢掉執照許可才會廢除頻率，NCC與數發部初步討論後，應該不會影響無線台6月執照到期後播出問題。聯合報系資料照片

今年6月底前台視、中視、華視、公視等廣電事業執照到期，外界關注NCC委員會人數不足無法換照，NCC表示，無線台涉及頻率部分，依規定要先廢掉執照許可才會廢除頻率，NCC與數發部初步討論後，應該不會影響無線台6月執照到期後播出問題。

立法院交通委員會今天邀國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委陳崇樹列席報告業務概況，並備質詢。媒體關注目前NCC委員人數不足，是否有與行政院溝通，以及今年上半年台視、中視、華視、公視、中廣與警廣等37家廣電事業執照到期，後續如何避免頻道無法繼續播出。

陳崇樹會前受訪時表示，目前因無法召開委員會，不能完成頻道換照，有關衛廣頻道陸續到期部分，近期有先告訴頻道業者換照審查進度，業者沒有故意跟過失問題，NCC也有告知有線電視系統、中華電MOD等業者，建議平台基於公共利益與視聽眾權益繼續播出。

此外，陳崇樹指出，目前有線電視如果要下架基本頻道也要經委員會審議，因為無法舉行會議，目前狀況下也無法下架頻道。

至於無線台包括老三台如台視、中視、華視部分，除了執照部分，因為也有使用頻率問題，因此問題相較衛廣頻道更為複雜。

陳崇樹指出，無線台部分有些必載在有線電視上，至於使用頻率部分，根據電信管理法62條第2項第4款規定，要先把執照許可廢掉才會廢除頻率，這點與數發部人員初步溝通有共識。

至於是否意味無線台台視、中視、華視目前6月底執照到期會不受影響，陳崇樹指出，「初步討論是如此。」

NCC 數發部 有線電視

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