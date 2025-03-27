衛福部次長稱財劃法、預算凍結影響育兒津貼 立委轟恐嚇人民

立委黃健豪生下龍鳳胎，昨天至區公所請領育兒津貼，卻被部分網友批評，砍預算還蹭補助。立委陳菁徽今天在立法院社福及衛環委員會針對此事質詢衛福部次長呂建德，呂強調立法院凍結少子女化對策計畫1千多萬，陳菁徽則秀出提案，內文並未刪除育兒津貼，呂改口稱財劃法會影響育兒津貼，陳菁徽則痛批，財劃法都還沒上路，甚至沒有上路日期，官員竟在恐嚇人民。

陳菁徽說，育兒津貼是在114年少子女化對策中明訂，屬於「獎補助金」項目，立法院對該項目一毛未刪，凍結少子女預算經費原因，是托嬰虐待事件層出不窮，托嬰中心監視器被不當刪除，且凍結案件除國民黨立委，民進黨立委林月琴、王正旭等也有提案，主管機關不該放任各界造謠，希望次長在場澄清。

呂建德表示，根據立法院議事紀錄，確實有凍結少子女化對策計畫1010萬，育兒津貼雖未被刪，但相關業務推動仍要推動，凍結預算會有間接影響。陳菁徽說，凍結預算是為讓托嬰環境更安全，是藍綠白三黨立委共同提出，「請次長在此說明，民眾今年到底拿不拿得到育兒津貼？」

呂建德把矛頭轉向財劃法，稱依照目前財政收支劃分，「很抱歉我在這裡無法承諾，我要誠實向國人報告。」陳菁徽說，財劃法連行政院都沒講上路日期，國發會也說是政院層級議題，衛福部次長竟代替政院答覆，還說財劃法會影響租屋補助、育兒津貼，「為何要帶頭恐嚇人民？」

面對質疑，呂建德仍堅稱，「人無遠慮必有近憂」，針對攸關人民權利的議題，應把爭議點出來，目前立法院的財劃法，就是會產生相關影響，作為負責任的行政官員，要做最壞的打算，「懇請大院與委員，支持衛福部預算。」

陳菁徽聽到先是回應愣了一秒，隨即回應，「要支持什麼？我們都有支持，凍結的案由，都是社會矚目的兒虐、托嬰事件，次長應該盡快送解凍案至立院，別再牽拖有的沒的。」