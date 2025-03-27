立委抨擊NCC委員會議停擺：假訊息滿天飛也無法處理

NCC（國家通訊傳播委員會）代理主委陳崇樹今日赴立法院進行業務概況報告，各黨派委員憂心，NCC委員會停擺之後，假訊息、不當內容若遭廣電媒體播出，NCC也無法祭出有效手段遏止，恐將影響民眾閱聽大眾權益。

行政院去年提出NCC委員名單，藍白立委聯手擋下之後，行政院僅在去年底表示，目前正在緊鑼密鼓徵詢NCC委員人選，確定後將送到立法院審議，但對於名單調整幅度，行政院並未透露是全面重提，還是部分重提。

然而，行政院不提出新的NCC委員名單，造成的現況就是NCC委員會議停擺，不僅廣電媒體要換照，NCC無法審查，就連電視台政論節目若播出錯誤言論遭民眾檢舉，NCC也無法開罰。

國民黨立委洪孟楷抨擊，至今為止，立法院長卓榮泰始終沒有將新的NCC委員名單送至立法院，如果行政院提得出專業公正的名單，立法院沒有不接受的理由，如果連送都不送來，立委要如何做審查；民進黨立委陳素月則回應，去年行政就已經送出NCC名單，被藍白立委7次聯手擋下，造成如今NCC委員會議停擺的情況。

對於廣電業者而言，目前最大的困難，在於NCC委員會議不開會，頻道就無法換照。按照法規規定，沒有執照的廣電業者，無法上架、也無法播出內容。根據NCC統計，到今年6月止，總共會有37家廣電媒體受到影響。

對此，蔡其昌表示，無法換照是一個問題，但如果頻道出現很糟糕的內容，NCC是不是也無法處理？陳崇樹指出，目前對於NCC而言，的確處於灰色地帶，無法及時處理。

民眾黨立委黃國昌更指出，現在廣電媒體上有非常多假訊息，閱聽大眾都在問，「NCC睡著了嗎？」他舉例，三立、民視都報導體育署有11億元預算，這些根本都是假消息，明明有明顯、客觀的數據，三立、民視卻做錯誤報導，「現在都很囂張，年代還說柯文哲有把妹電話，這都有接到檢舉，有沒有處理？」NCC表達，已請業者到會陳述，但NCC委員會議無法召開，無法處理。

黃國昌抨擊，「卓榮泰為什麼不提主委，放任這些媒體造謠，民進黨政府有多可笑，一方面說要打訊息，一方面縱容幫民進黨的媒體散布假訊息。完全沒有事實根據、胡說八道，NCC也沒有辦法處理。人民為什麼憤怒，這就是人民憤怒的理由。」