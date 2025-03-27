綠29日辦宣講！批藍白刪預算影響高雄建設 藍反制今晚鳳山說明

民進黨「人民是頭家」高雄場宣講29日登場，民進黨高市黨部會同高市議會民進黨團今早共同開記者會表示，藍白聯手刪凍預算影響市政運作，軌道、水利等項建設受影響，呼籲高雄市民站出來，踴躍參加29日下午3點30分在三民公園舉辦的政策說明會。

高市議會定期大會開議，今早黨團總召江瑞鴻會同黨部主委黃文益召開記者會。黃文益表示，立法院藍白聯手群魔亂舞，導致國家快要無法正常運作，立法院有事，就是高雄市議會有事，沒有人可以置身度外，希望市民在3月29日站出來，聆聽行政團隊跟市民朋友報告，到底哪些預算會影響人民生活。

議員林智鴻進一步指出，國防預算遭凍結900億元，影響國家安全、國防軍備布局；台電預算刪除1千億，電費可能上漲。以高雄來說，受衝擊預算超過500億元，未來軌道建設、長照、教育及水利建設都受衝擊，產業轉型也會受影響。

為反制民進黨宣講，國民黨今天（27日）晚上也將在鳳山五甲龍成宮舉辦政策說明會。高市黨部指出，晚間7點，立委柯志恩、立委謝龍介、民眾黨主席黃國昌，以及前立委鄭麗文、歷史哥李易修等人上台宣講。