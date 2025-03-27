陳玉珍定義「新統戰」 李遠：文化交流和滲透是兩件事

立法委員陳玉珍昨指統戰是「統一陣線、將不是站在一起的人拉成自己人」，更說台灣也可對中國大陸進行統戰。文化部長李遠今表示，他尊重陳玉珍的解釋，但文化交流跟文化滲透是兩件事情。

李遠今出席立法院教育文化委員會進行備詢，被媒體問及近日下鄉宣講、「統戰」等議題，他表示不擔心被藍委找麻煩，也很高興有機會把事情講清楚。

有媒體關心，李遠怎麼解讀陳玉珍昨天定義的「新統戰」。陳玉珍說，大家也許對「統戰」這兩個字感到非常恐懼，統戰的意思在中國大陸的用語裡頭，是指「統一戰線」，把敵人拉成是朋友，把不是跟自己站在一起的人拉成是自己人，大概是一種溝通，變成同一個戰線，叫做統戰。

李遠今天表示，文化交流跟文化滲透是兩件事情。在民主自由的社會，他尊重陳玉珍的解釋，但陳玉珍也讓他想到小時候「三民主義統一中國」的口號，在過往的時代，一直認為用三民主義可以統一中國，用我們的文化、我們的自由民主可以改變中國大陸，成為一個跟我們一樣自由民主的社會。

另外，李遠也回應近日前在野黨立委認為「不義遺址」設置應回溯至更早。他說，不義遺址是一個條例，而其是指特定白色恐怖時期發生的事，目前經立院審定的不義遺址是42處，今年也將再設置2處新的不義遺址標示系統，包含原台灣省保安司令部職業訓練第三總隊（小琉球）、原國防部情報局龍潭看守所。

李遠也說，台灣的歷史很複雜，國民政府來台後發生228事件、後來也發生白色恐怖、戒嚴，這是特定的時空。其他時期也各自有古蹟恢復並加以標示，像是台北監獄，因為有真相才會有和解。或許未來「不義遺址」這幾個字可以再做討論，但時空是不能改變的。