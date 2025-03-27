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75學者批綠壓縮言論自由 陳炳輝：我百分百不同意我哥陳培哲的言論

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
陳培哲院士（圖）的胞弟、台大機械系終身特聘教授陳炳輝昨晚在臉書表示，「我百分百不同意我哥哥陳培哲院士的言論」。本報資料照片
陳培哲院士（圖）的胞弟、台大機械系終身特聘教授陳炳輝昨晚在臉書表示，「我百分百不同意我哥哥陳培哲院士的言論」。本報資料照片

中研院士陳培哲等75名學者、各方意見領袖，昨天發表「捍衛台灣民主法治與和平安全」聯合聲明，直指台灣的言論自由空間遭快速壓縮，呼籲民進黨政府懸崖勒馬。對此，陳培哲院士的胞弟、台大機械系終身特聘教授陳炳輝昨晚在臉書表示，「我百分百不同意我哥哥陳培哲院士的言論」。

陳培哲等75名學者、勞團與藝文界人士昨天署名發出「捍衛台灣民主法治與和平安全」聯合聲明，指賴清德總統就任後，不斷妖魔化大陸及以戴紅帽子的方式打壓不同意見者，激化台灣社會的對立，並用民粹主義凝聚支持者的向心力，台灣的言論自由空間遭快速壓縮，呼籲民進黨政府懸崖勒馬。

聲明提及，陸配亞亞在抖音發表批評民進黨的影片可能令一些人不舒服，這屬於言論自由範疇，但陸委會卻宣稱亞亞發表支持武統言論，並據此以行政命令，將其驅逐出境，這種濫用行政裁量作法，完全違背政府保護人權的民主法治精神。

聲明中，呼籲民進黨政府懸崖勒馬，不要為了短期政黨利益，再做出任何危害台灣的民主法治與和平安全的事；台灣人民更要站出來捍衛得來不易的民主與言論自由，並提出符合台灣人民利益的和平方案。

而中研院士朱敬一昨也在天下雜誌的專欄發表評論。陳炳輝表示，「朱敬一院士有關亞亞事件的評論。這才是有腦的評論。我百分百不同意我哥哥陳培哲院士的言論」。

陳炳輝也在臉書評論亞亞事件，他表示，亞亞自稱贊成武統台灣，但因為本身不可能武統台灣，因此主張言論自由的人就說這是言論，所以有自由。但會這樣講，若中國攻打台灣，因為亞亞贊成武統，就很有可能配合當間諜，危害台灣國家安全。因為不知道什麼時候中國要打台灣，若一旦攻打，亞亞就是會被中國吸收為的間諜，因為亞亞贊成武統台灣，又是中國人，一定會配合中國，台灣國安不能冒險，當然該遣送回中國。

陳培哲院士的胞弟、台大機械系終身特聘教授陳炳輝表示，「我百分百不同意我哥哥陳培哲院士的言論」。圖／取自陳炳輝臉書
陳培哲院士的胞弟、台大機械系終身特聘教授陳炳輝表示，「我百分百不同意我哥哥陳培哲院士的言論」。圖／取自陳炳輝臉書

亞亞 言論自由 院士

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