75學者批綠壓縮言論自由 陳炳輝：我百分百不同意我哥陳培哲的言論

中研院士陳培哲等75名學者、各方意見領袖，昨天發表「捍衛台灣民主法治與和平安全」聯合聲明，直指台灣的言論自由空間遭快速壓縮，呼籲民進黨政府懸崖勒馬。對此，陳培哲院士的胞弟、台大機械系終身特聘教授陳炳輝昨晚在臉書表示，「我百分百不同意我哥哥陳培哲院士的言論」。

陳培哲等75名學者、勞團與藝文界人士昨天署名發出「捍衛台灣民主法治與和平安全」聯合聲明，指賴清德總統就任後，不斷妖魔化大陸及以戴紅帽子的方式打壓不同意見者，激化台灣社會的對立，並用民粹主義凝聚支持者的向心力，台灣的言論自由空間遭快速壓縮，呼籲民進黨政府懸崖勒馬。

聲明提及，陸配亞亞在抖音發表批評民進黨的影片可能令一些人不舒服，這屬於言論自由範疇，但陸委會卻宣稱亞亞發表支持武統言論，並據此以行政命令，將其驅逐出境，這種濫用行政裁量作法，完全違背政府保護人權的民主法治精神。

聲明中，呼籲民進黨政府懸崖勒馬，不要為了短期政黨利益，再做出任何危害台灣的民主法治與和平安全的事；台灣人民更要站出來捍衛得來不易的民主與言論自由，並提出符合台灣人民利益的和平方案。

而中研院士朱敬一昨也在天下雜誌的專欄發表評論。陳炳輝表示，「朱敬一院士有關亞亞事件的評論。這才是有腦的評論。我百分百不同意我哥哥陳培哲院士的言論」。