徐榛蔚愛將遭查 人人自危

花蓮檢調前天調查「查水表」案，搜索花蓮縣府民政處，檢方發現縣長徐榛蔚愛將、處長明良臻刪除手機訊息，認定有湮滅證據、串供之虞，昨向法院聲請羈押禁見；法官雖認定他「罪嫌重大」，但「審酌本案進度及當事人意見，認尚無羈押必要」，裁定五十萬元交保，不得接觸其他被告、證人。

另外檢方也命副處長吳俊毅卅萬元、花蓮市戶政所主任鍾威霆廿萬元、四名戶政事務所人員二至三萬元交保。

基層人員透露，花蓮市戶所從未辦理過相關作業，承辦人員乖乖依上級指示登門查對，根本沒想到會觸法，如今瀰漫低氣壓，人人自危出現寒蟬效應，擔心做也錯、不做也錯，人人都不想負責查對工作，以免夾在藍綠角力中粉身碎骨，恐影響第二階段查對。