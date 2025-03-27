聽新聞
0:00 / 0:00
徐榛蔚愛將遭查 人人自危
花蓮檢調前天調查「查水表」案，搜索花蓮縣府民政處，檢方發現縣長徐榛蔚愛將、處長明良臻刪除手機訊息，認定有湮滅證據、串供之虞，昨向法院聲請羈押禁見；法官雖認定他「罪嫌重大」，但「審酌本案進度及當事人意見，認尚無羈押必要」，裁定五十萬元交保，不得接觸其他被告、證人。
另外檢方也命副處長吳俊毅卅萬元、花蓮市戶政所主任鍾威霆廿萬元、四名戶政事務所人員二至三萬元交保。
基層人員透露，花蓮市戶所從未辦理過相關作業，承辦人員乖乖依上級指示登門查對，根本沒想到會觸法，如今瀰漫低氣壓，人人自危出現寒蟬效應，擔心做也錯、不做也錯，人人都不想負責查對工作，以免夾在藍綠角力中粉身碎骨，恐影響第二階段查對。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言