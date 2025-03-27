凍刪國防預算 賴清德籲在野慎思

賴清德總統日前宣布調升志願役待遇，兼民進黨主席的賴清德昨在中常會表示，在野黨應審慎思考凍刪國防預算的影響，不能一方面凍刪、另一方面又漫天喊價，這樣無助於提升國家安全。軍方表示，國防部目前是由一一四年度的人員維持費來支應官兵加薪所需的支出，後續若有不足的部分，不管是追加預算或是爭取預備金等方式，都是考量範圍。

賴清德說，他已宣布四月一日開始，提升志願役勤務加給與戰鬥部隊加給，此次待遇調整，以基層優先，落實政府照顧國軍承諾，提升國軍待遇，是希望穩固國防實力的同時，更能培育更多優秀國軍人才。他期盼在野黨能審慎思考，凍刪國防預算的影響，大家應團結一致、支持國防，不能一方面凍刪、另一方面又漫天喊價。

國防部資源司財物資源處長高志雄少將表示，國防部目前是由一一四年度的人員維持費來支應官兵加薪所需的支出，後續若有不足部分，追加預算或爭取預備金等，都是考量範圍。

另一方面，近期國防部公布志願役加給及戰鬥部隊加給相關方案，卻傳出空軍地勤人員並未包含在這一波加薪資格中，使得肩負共軍擾台沉重戰備壓力的空軍基層官兵相當失望。高志雄指出，國防部都是依照敵情威脅、整體勤務繁重程度、同時整體考量國防預算財力資源等條件，持續檢討各項加給的金額。