嗆韓國瑜、周萬來會議無效 綠委「討說法」吃閉門羹

立法院廿五日晚間處理國民黨所提反廢死、反戒嚴公投案，藍營以人數優勢將兩案逕付二讀，引發綠營火大。民進黨團昨兵分二路，先到立法院長韓國瑜、立法院秘書長周萬來辦公室「理論」，另一批人再到議場前排班，為本周五議事錄大戰預做準備。

民進黨團幹事長吳思瑤主張，周二為違法會議、表決無效，周五院會將確認議事錄，黨團成員預做準備，盼韓國瑜有好的回應。國民黨立院黨團書記長王鴻薇表示，民進黨團就是打算要霸占主席台，籲民進黨團若對議事程序有質疑的話，請按議事規則提案不確認議事錄，「大家來表決」才是合法議事程序。

立法院會周二繼續攻防公投案，韓國瑜晚間重回主席台處理議程，國民黨團以人數優勢，順利將兩項公投案逕付二讀。民進黨團昨開記者會痛批會議無效，後奔韓國瑜、周萬來辦公室討說法，但兩人均不在院內而吃閉門羹。

國民黨立委徐巧芯（圖）遭民進黨團總召柯建銘拐杖砸傷，她昨天表示，還好打到的是手肘，如果不幸打到的是眼睛，可能她就會失明了。記者季相儒／攝影

徐巧芯 控柯建銘拐杖傷人

周二院會朝野攻防時，國民黨立委徐巧芯遭民進黨團總召柯建銘的拐杖砸傷，國民黨團昨開記者會譴責柯建銘，揚言會將柯建銘移送立法院紀律委員會。

柯建銘昨解釋，徐巧芯把斷掉的拐杖拿給國民黨立委鄭正鈐藏起來，說找不到了，這根本就是侵占，徐巧芯還假裝用手一直揉，還去驗傷，根本是作偽證。

王世堅 抱怨甲級動員頻繁

民眾黨立院黨團總召黃國昌則質疑，柯建銘在議場休息室，還把桌上的杯子砸碎，「柯建銘是在立法院耍流氓嗎？」他希望賴清德總統說清楚、講明白，「柯建銘在立院發生的事情，是你指使嗎？還要縱容下去嗎？」

而朝野攻防不斷，藍綠幾乎周周甲動備戰，傳出民進黨立委王世堅昨在中常會就建議不要每次都甲級動員；柯建銘會後受訪不滿表示，中常會有人直播嗎？黨團要有黨團的紀律，否則怎麼打仗。