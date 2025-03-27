統籌分配款縮水 苗栗宜蘭將慢付工程款

財政收支劃分法爭議未解凍，中央2月撥補各縣市政府的統籌分配稅款也無預警打了85折，受到債限管理的苗栗、宜蘭縣雖都估算財政調度尚無問題，但坦言部分付給包商的工程款項恐會較慢支付。苗栗縣長鍾東錦盼財劃法修正盡快上路，才是徹底解決之道。

苗栗縣今年2月統籌分配稅款應撥6.7億元，實撥5.7億元，中央補助地方建設的部分款項也停撥，推動中的雪霸國家公園至雪見道路興建工程、縣道124乙改善案都被公路局暫緩審議。鍾東錦認為，財劃法爭議受政治影響，短時間難解，縣府只能「自立自強」，並喊話包商要有準備，縣府支付可能會慢些。

苗縣財政處指出，中央日前召集地方開會，說明今年6月底前統籌分配稅款以「實際數撥付」，實際收入不足時，統籌款會被打折，往後有餘裕才能補足。

苗栗縣2月以來統籌分配款短少，為避免加重縣府資金調度不穩定及風險，財政處將4月牌照稅、5月房屋稅盡量入公庫，並統整可調度的帳戶，在財劃法爭議未解前統一調度。

宜蘭縣2月應撥5億1000萬元，打折後少了7500萬元，縣府估算調度尚沒有問題，但一些需付給包商的工程款項可能較慢支付。財稅局長劉富美說，統籌分配稅款打折全國一致，縣府已準備因應方案，庫款可先支應。

連江縣2月撥款也短少900萬元，縣長王忠銘說，將以「大水庫」方式調度資金，短期內先挪用其他計畫經費，待6月中央確定補助金額後再行歸墊。桃園、台中兩直轄市統籌分配稅款也被打85折，差額分別為4.47億、5.6億元。桃市府指出，已調整支出因應。