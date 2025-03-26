落實個資保護 行政院明拍板「個資委員會」組織法草案

國人個資外洩問題成為新的社會重要議題，行政院會明天預計討論攸關「個人資料保護委員會」法源基礎的「個人資料保護法」部分條文修正草案、以及「個人資料保護委員會組織法」草案。未來「個資會」將定位為中央三級獨立機關；各公務機關也將增設「個資保護長」，由首長指派，負責落實公部門的個資本保護文化。

行政院籌設個人資料保護委員會，籌備處表示，為依據憲法法庭111年憲判字第13號判決要求，在今年8月11日前讓委員會掛牌，預計今年上半年必須將「個資保護委員會組織法」草案送立法院審議。行政院會明天排定審查「個資法」部分條文修正草案，以及「個資保護委員會組織法」草案。

根據草案內容，個資會組織法將明定個資會為相當中央三級獨立機關，並且規範其掌理事項、採合議制運作、委員任期保障及免除（兼）職務之條件等規範，確保其獨立行使職權及謹守利益迴避原則。

其次，將強化公部門個資監督管理，修正增訂公務機關應設置「個資保護長」，由機關首長指派適當人員兼任，以統籌規劃的角色，由上而下、深化落實公部門的個資保護文化。

同時，考量個資會成立初期的監管資源尚未齊備，故設計過渡機制，由個資會直接監管目前沒有明確目的事業主管機關的業者；已有明確目的事業主管機關的業者，則在個資會成立後6年內，依行政院公告範圍，繼續由目的事業主管機關監管，逐步完成監理事權劃一。