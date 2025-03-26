快訊

國台辦接323件「台獨打手」舉報 八炯、劉世芳在列11人名單曝

轉折點到了？台積電出現1043元盤後鉅額交易 這六檔也有

南韓救火直升機罹難…疑被電線絆住墜毀 4次爆炸遭火焰吞沒

聽新聞
0:00 / 0:00

落實個資保護 行政院明拍板「個資委員會」組織法草案

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
行政院會將討論攸關「個人資料保護委員會」法源基礎的「個人資料保護法」部分條文修正草案、以及「個人資料保護委員會組織法」草案；未來「個資會」將定位為中央三級獨立機關。記者李人岳／攝影
行政院會將討論攸關「個人資料保護委員會」法源基礎的「個人資料保護法」部分條文修正草案、以及「個人資料保護委員會組織法」草案；未來「個資會」將定位為中央三級獨立機關。記者李人岳／攝影

國人個資外洩問題成為新的社會重要議題，行政院會明天預計討論攸關「個人資料保護委員會」法源基礎的「個人資料保護法」部分條文修正草案、以及「個人資料保護委員會組織法」草案。未來「個資會」將定位為中央三級獨立機關；各公務機關也將增設「個資保護長」，由首長指派，負責落實公部門的個資本保護文化。

行政院籌設個人資料保護委員會，籌備處表示，為依據憲法法庭111年憲判字第13號判決要求，在今年8月11日前讓委員會掛牌，預計今年上半年必須將「個資保護委員會組織法」草案送立法院審議。行政院會明天排定審查「個資法」部分條文修正草案，以及「個資保護委員會組織法」草案。

根據草案內容，個資會組織法將明定個資會為相當中央三級獨立機關，並且規範其掌理事項、採合議制運作、委員任期保障及免除（兼）職務之條件等規範，確保其獨立行使職權及謹守利益迴避原則。

其次，將強化公部門個資監督管理，修正增訂公務機關應設置「個資保護長」，由機關首長指派適當人員兼任，以統籌規劃的角色，由上而下、深化落實公部門的個資保護文化。

同時，考量個資會成立初期的監管資源尚未齊備，故設計過渡機制，由個資會直接監管目前沒有明確目的事業主管機關的業者；已有明確目的事業主管機關的業者，則在個資會成立後6年內，依行政院公告範圍，繼續由目的事業主管機關監管，逐步完成監理事權劃一。

人資 個資 行政院

延伸閱讀

行政院穩定物價小組決議 關鍵原物料減稅延長半年

加速大林蒲遷村 高市府啟動都市計畫變更程序

金保法納管融資租賃 彭金隆：子法草案最快4月公告

竹聯幫挑立院餐廳設宴 劉世芳：破壞立法跟行政院互動

相關新聞

國定假日放不放？ 朝野立委沒共識31日續審查

立法院內政委員會今審查「紀念日及節日實施條例草案」，不過朝野立委對於關鍵條文仍沒共識。內政委員會輪值召委、國民黨立委牛煦...

影／立院爆衝突被批不甩韓國瑜逕自離去 卓榮泰僅回：依照規定

立法院會昨日爆發衝突，國民黨立院黨團今批行政院長卓榮泰在立法院長宣布散會前，逕自帶著官員離開，藐視國會，踐踏權力分立機制...

落實個資保護 行政院明拍板「個資委員會」組織法草案

國人個資外洩問題成為新的社會重要議題，行政院會明天預計討論攸關「個人資料保護委員會」法源基礎的「個人資料保護法」部分條文...

台灣工時「沒那麼不堪」？藍批不思進取、開始洗腦人民

立法院內政委員會今審查「紀念日及節日實施法」草案，在野立委質疑台灣勞工普遍低薪、高工時，勞動部常務次長陳明仁稱台灣勞工年...

批柯建銘砸拐杖傷人未道歉 國民黨：全民進黨陷入瘋魔

立法院會昨日爆發衝突，民進黨立院黨團總召柯建銘拿著拐杖敲打議事桌，誤傷國民黨立委徐巧芯。國民黨今表示，柯建銘當下不但沒有...

日華懇年度總會 賴總統：盼台日共同打造「非紅供應鏈」

賴清德總統今天以錄影方式為「日華議員懇談會」（日華懇）年度總會致詞，賴總統表示，面對威權主義持續擴張，希望透過台日密切的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。