30年最大缺藥潮來襲？ 藥界盼縮短各聯標藥品入庫效期

因全球原物料短缺，通膨及人工成本上漲等因素，恐將引爆30年最大缺藥潮。八大藥業建議，調整採購藥品有效期限，從原先的一年，縮短為5至8個月以上；衛福部食藥署表示，希望以病人為核心思考，只要在效期內都可以使用，至於廠商和醫院間的契約，食藥署予以尊重。

台北市西藥代理商業同業公會、台灣製藥工業同業公會、中華民國製藥發展協會、中華民國學名藥協會、中華民國西藥代理商業同業公會、中華民國開發性製藥研究協會、中華民國西藥代理商業同業公會全國聯合會，及台灣藥品行銷暨管理協會等八大藥業自去年10月起，陸續發函至公立醫院聯標院所，建議審酌修訂113至114年藥品集中採購共同供應契約內容。

日前有藥界代表提出，將各大聯標藥品的入庫效期，從「8個月降至5個月」，讓廠商加大庫存量，因應物流或原料短缺時有足夠貨源供應，解決藥品供應不穩定，並取消因效期不足造成的高額罰款，因業界供應的藥品都通過PIC/S GMP規範，「理論上到最後一天都是有效的」，同時藥品未到期的前3個月，廠商也願意更換更長效期的產品，對醫院來講毫無損失。

從2023年到2025年，藥物短缺影響民眾健康，尤其是生理食鹽水、點滴注射液全台大缺貨，嚴重程度甚於缺蛋，如降血壓藥「安普諾維膜衣錠150毫克」112年健保申報數量約1237萬粒、占市場67%；抗憂鬱藥「百憂解」112年健保申報數量約292萬顆、占市場15.3%。這兩款藥去年11月陸續退出台灣市場，第一線藥師認為即使有替代藥品，仍會出現缺貨潮。

一名不具名的製藥業人士指出，希望市立醫院、軍醫院、部立醫院等公立醫院，都可以做這樣的調整，因為藥品效期多半都只有2年，扣掉生產後的化驗等時程，可能只剩1年多，就可能因為效期過短而被拒收，進而造成缺貨。

官方立場考量的，基本上是慢性連續處方箋的問題，但理論上效期5個月的藥品，而一般慢箋的效期約3個月，仍在效期內，「就像牛奶效期10天，明天到期還是有人買去喝」，過去軍醫院的收購效期為1年，現在也縮短為8個月了，藥界仍希望持續縮短。

該人士直言，藥廠在效期內都會持續進行安定性試驗，如果標示效期2年的藥品，在地18個月的藥品含量已經偏低，廠商都會予以追回，後續也會改標示為對應效期，品質其實可以放心；反之如果醫院不收，藥廠只能收回銷毀、不能入庫，多少也可能對臨床端造成缺藥問題。

衛福部食藥署長姜至剛表示，廠商和醫院間的契約，食藥署不能過問，但希望以病人為核心思考，「事緩則圓，把立場溝通清楚，覺得問題都不大」；食藥署管的是「藥」，效期內都可以使用，除非儲藏環境很差，但多數環境應該都不會造成疑慮。

藥師公會全聯會理事長黃金舜支持醫療院所放寬採購藥品效期，疫情後全球藥品原物料匱乏，台灣缺藥問題是醫藥界共同困擾，藥商爭取進到醫院藥庫效期5至8個月以上是合理的，畢竟面臨藥價被砍利潤變低及進口困難等情形，政府應出手幫忙。

黃金舜直言，「政策不要硬梆梆鐵板一塊」，否則因政策規定導致藥商不願進藥，民眾無藥可用，受苦的還是民眾，藥業協會要求廠商對3個月內的末效期藥需做回收保證，如此做法更可保障民眾用藥安全，提醒政府及藥師可多宣導民眾盡量在藥品有效期內服用完畢。

醫師姜冠宇認為，這樣的改變對整體藥品的效期管理，可以讓缺藥潮供貨問題改善和更穩定。當然嚴格的效期管理與合約規範，有助於確保藥品質量，維護病患安全；但如果相關規範太嚴苛，可能使得一些生產商退出市場或減少產能，影響藥品整體供應。