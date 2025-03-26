藍委籲供全民糧食配給站資訊 陳駿季：有完整規劃

國民黨籍立委翁曉玲今天表示，美國資訊指稱中共能封鎖台灣，要求設置糧食配給站資訊，供全民知道。農業部長陳駿季說，有143個配售站，打破縣市邊界，整個鏈結有完整規劃。

立法院經濟委員會邀請農業部部長陳駿季列席報告業務概況並備質詢。

翁曉玲質詢時表示，美國戰略暨國際研究中心（CSIS）指稱，中共若願意，就能對台封鎖、隔離，而共軍圍台其中包含「切斷貿易，阻止商船、貨船靠近」，對照台灣能源96%、糧食70%靠進口，萬一中共解放軍封鎖台灣，要怎麼維持台灣糧食安全。

陳駿季說，目前公糧有5.5個月的儲備，採收好會上升至8到9個月左右，一般可維持8到12個月之間。

翁曉玲進一步提問，按照CSIS的資訊，台灣隨時隨地會被封鎖，儲備糧食應達到什麼標準，「5.5個月夠嗎？」「無法等到稻米採收。」

陳駿季說明，還有民糧的部分，合計起來有1年，以及糧食儲備會針對戰爭、天災、重大災害等不同風險，做不同的設計。

翁曉玲追問有公告配售站的地點，讓民眾知道相關規劃了沒。陳駿季說明，公糧的處所跟配售站都有充分掌握，各地方政府是主要配送站，並依據距離公糧的距離做設置。

翁曉玲聽聞後質疑，「這是由地方政府做的嗎？」陳駿季澄清，所有的事都是地方跟中央一起合作，配售絕對不是中央直接配售、發送，一個公糧倉庫配售多少，都要合作。

陳駿季重申，共有143個配售站，不是每個縣市都需要，會根據公糧的位置作業進行，已經打破縣市的邊界，公糧到配售站、再到發送，整個鏈結有完整規劃，農業部會再提供相關糧食配給規劃資料。