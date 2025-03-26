台灣工時「沒那麼不堪」？藍批不思進取、開始洗腦人民

立法院內政委員會今審查「紀念日及節日實施法」草案，在野立委質疑台灣勞工普遍低薪、高工時，勞動部常務次長陳明仁稱台灣勞工年總工時約2020小時，雖然有進步空間但「並沒有那麼不堪」。高雄市議員許采蓁質疑，民進黨官員不積極應對，卻開始洗腦人民「沒那麼不堪」？

許采蓁指出，依據勞動部統計，台灣平均每年總工時數在2023年來到2020個小時，比起2022年的2005個小時，增加15個小時，在全球39的主要國家當中排名第六，亞洲排名第二，總工時比鄰近的日本1637小時或南韓1874小時還長。

許采蓁批評，執政近十年的民進黨，無力解決台灣人過勞、低薪、高工時的問題，放任工時越來越長，執政官員不積極應對卻開始洗腦人民我們「沒那麼不堪」，扎實的勞工統計數據就擺在眼前，台灣人實際上就就是比同樣高壓的南韓和日本花費更多時間在工作上，民進黨若不思進取、不知道怎麼執政，可以換人試試看。

許采蓁說，她身邊有許多朋友或家人名義上周休二日，實際卻被迫加班、無力照顧家庭。當家長只能在工作上疲於奔命，對子女的心理健康、教育學習、人際發展都有深遠影響。當年輕人看見這樣的生活型態，生育意願只會越來越低，絕對不是「沒那麼不堪」五字可輕描淡寫蓋過。

許采蓁呼籲執政黨，檢討現行工時制度，落實工時縮短的具體承諾，別讓過勞和血汗成為台灣勞工的標配。身為內政委員會的民進黨立委黃捷，別忘了自己是高雄人選出來的國會議員，應對執政黨官員表示台灣勞工沒這麼不堪作出表態，否則該如何承擔勞工選民期待？