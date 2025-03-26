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批柯建銘砸拐杖傷人未道歉 國民黨：全民進黨陷入瘋魔

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨指出，民進黨團總召柯建銘竟然拿著他的「立院棍棒」，揮舞敲打、破壞公物，最後拐杖還噴飛打傷徐巧芯，造成大片瘀傷。結果今天柯建銘竟召開「找拐杖記者會」，完全不在乎自己打傷人的事實。圖／國民黨提供
國民黨指出，民進黨團總召柯建銘竟然拿著他的「立院棍棒」，揮舞敲打、破壞公物，最後拐杖還噴飛打傷徐巧芯，造成大片瘀傷。結果今天柯建銘竟召開「找拐杖記者會」，完全不在乎自己打傷人的事實。圖／國民黨提供

立法院會昨日爆發衝突，民進黨立院黨團總召柯建銘拿著拐杖敲打議事桌，誤傷國民黨立委徐巧芯。國民黨今表示，柯建銘當下不但沒有道歉，沉澱一天後竟還反咬受害者，更要整個民進黨團跟著柯建銘亂舞，全民進黨簡直陷入瘋魔狀態。

國民黨指出，立法院昨討論公投案遭綠營惡意杯葛、議事延宕到晚間。期間，柯建銘竟然拿著他的「立院棍棒」，揮舞敲打、破壞公物，最後拐杖還噴飛打傷徐巧芯，造成大片瘀傷。結果今天柯建銘竟召開「找拐杖記者會」，完全不在乎自己打傷人的事實。

國民黨批評，柯建銘只顧著幫拐杖說話、想著要賠桌子，一句道歉都沒有，還罵徐巧芯是「賣國鬼」，簡直離天下之大譜。立委吳思瑤帶隊闖院長室抗議、護航暴力拐杖超人柯建銘；眾多委員如沈伯洋、范雲、郭國文、陳亭妃等像街頭小混混一樣乖巧地排排站幫傷人的柯建銘站台。

國民黨表示，柯建銘打傷徐巧芯後，在記者會說拐杖不見是「有鬼」，請問柯建銘叫走經濟委員會的主席蔡易餘當背板、致其不見快兩小時，是不是也有鬼？柯建銘因為自己想鬧脾氣不認帳而耽誤議事進行，拋棄身為民代的尊嚴，這樣的人如果變成立法院長，大家能想像？議場隨時會空無一人、公物隨時會被損毀、室內隨時會有人抽菸？

國民黨表示，從引領大罷免、癱瘓議事到現在直接物理破壞公物、傷害同事，柯建銘已進入常人無法理解的領域，呼籲民眾拒絕這樣的人擾亂國內政局、罔顧人民福祉，「傷人我不認同、惡罷我不同意」。

國民黨 徐巧芯 柯建銘

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