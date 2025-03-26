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國定假日放不放？ 朝野立委沒共識31日續審查

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
立法院內政委員會今審查「紀念日及節日實施條例草案」，不過朝野立委及行政部門對於關鍵條文仍沒共識。記者張曼蘋／攝影
立法院內政委員會今審查「紀念日及節日實施條例草案」，不過朝野立委及行政部門對於關鍵條文仍沒共識。記者張曼蘋／攝影

立法院內政委員會今審查「紀念日及節日實施條例草案」，不過朝野立委對於關鍵條文仍沒共識。內政委員會輪值召委、國民黨立委牛煦庭表示，僅部分條文有共識，但第一、第三到七條保留另挑時間再審查，因此經協商後決議，改3月31日繼續審查。

現行「紀念日及節日實施辦法」僅屬行政命令層級，民眾黨立法院黨團、國民黨立委牛煦庭、民進黨立委陳瑩與無黨籍立委高金素梅等朝野立委，提案提升為法律位階。今上午原討論是否提升為法律層級，內政部長劉世芳表示，目前委員提案版本有34種，放假天數從最少12天至最多20天不等，若定型於法律，將缺乏彈性，影響勞動部、人事行政機關的調整空間，也可能對企業與學校產生影響。

劉世芳指出，目前人事行政總處已制定「連續假期調整原則」，像今年農曆春節放9天、和平紀念日3天、兒童節與清明節合併4天、端午節、中秋節及國慶日各3天，並會提早公布全年補班日，若將假期規定納入法律，未來每年的假期安排將難以因應實際需求調整。

經今天討論，朝野立委達成共識部分為紀念日及節日之放假逢例假日者，應予補假，調整放假及補行上班日期，除其他法令另有規定者外，由目的事業主管機關調移並公告之。

至於關鍵條文包括該訂紀念日或節日及是否該放假等，朝野立委均有不同主張。因此經協商後決議，改3月31日繼續審查。

立法院內政委員會今審查「紀念日及節日實施條例草案」，不過朝野立委對於關鍵條文仍沒共識，經協商後決議改下周一繼續審查。記者張曼蘋／攝影
立法院內政委員會今審查「紀念日及節日實施條例草案」，不過朝野立委對於關鍵條文仍沒共識，經協商後決議改下周一繼續審查。記者張曼蘋／攝影

劉世芳 法律 節日

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