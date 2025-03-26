紀念日與節日修法再等等 立法院激辯近6小時仍卡關

立法院內政委員會26日續審《紀念日及節日實施法草案》，聚焦在新增紀念日、調整節日放假規則，不過，有關立法目的、紀念日與節日的名稱與放假規則及最關鍵的施行日期，各黨派仍意見分歧，無法取得共識，最終在接近6小時討論後，內政委員會決定保留相關內容，排定在3月31日繼續審查。

外界關心紀念日與節日修法進度，許多勞工都期盼能多放幾天假，內政委員會今日審查馬拉松討論一整天，上午進行3小時的大範圍討論後，下午1時30分起再進行逐條審查，直至下午4時左右結束。

此次僅有國民黨與民眾黨及立委高金素梅提案，並未見到民進黨提出版本。國民黨立委同時也是內政委員會召委牛煦庭強調，許多勞工希望恢復先前被刪減的七天假期，雖然難以一步到位，但國民黨團仍會朝這一方向努力。

牛煦庭指出，國民黨團提案新增三天紀念日，包括9月28日孔子誕辰紀念日（教師節）、10月25日台灣光復日暨金門古寧頭大捷紀念日，以及12月25日行憲紀念日，因為這些紀念日具有一定的歷史與民意基礎；節日部分也建議調整春節假期，將春節假期延長一天，並將小年夜從現行的彈性放假改為固定放假，減少補班安排，以利春節期間返鄉交通疏運。

這次審查以牛煦庭提出的版本為主軸進行討論，13條條文中，僅4條取得共識並通過，包括條例名稱確定為《紀念日及節日實施條例》；主管機關明訂為內政部，並對假日調整機制作出規範；第八條規定，當紀念日或節日的放假日適逢例假日，應另行補假，而放假與補班的調整則由主管機關公告，除非其他法律另有規定；第九條移除事業單位可由勞資雙方協議調整放假與上班日期的規定，其他部分則依提案內容修正後通過。

不過，針對草案最核心條文，包括立法目的、紀念日與節日名稱日期及放假規定、紀念日懸掛國旗規定以及最重要的施行日期都未取得共識，各黨派預計將於3月31日繼續協商，針對爭點再展開進一步討論。