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賴清德：6年50億預算 推動全民心理健康韌性計畫

中央社／ 台北26日電

兼任民進黨主席的總統賴清德今天說，為促進全方位的心理健康工作，政府正在推動「全民心理健康韌性計畫」，6年約有新台幣50億餘元預算，結合跨部會資源，中央到地方協力，建構更完善普及的心理健康支持系統，達成提升全民心理健康韌性目標。

民進黨今天召開中常會，邀請諮商心理師、律師柯萱如，以「年輕族群心理支持方案：實施現況與觀察」為題進行專案報告。

民進黨發言人韓瑩會後轉述賴清德談話表示，非常感謝擁有諮商心理師與律師雙證照的柯萱如，對「青年心理相關健康政策」的實施現況提出分析與寶貴的意見。

賴清德說，他深知「沒有心理健康，就沒有真正的健康」，他在2024年的「國家希望工程」就特別提出要擴大心理健康的支持。之後成立的「健康台灣推動委員會」，重點工作也包含強化民眾心理健康支持，政府將投入更多資源在心理健康領域。

他表示，去年8月政府將心理健康支持方案，從15歲到30歲，擴大為15歲到45歲，給予青壯世代更多心理支持與陪伴。短短半年多，服務人數已高達3萬至4萬人，轉介治療者亦達萬人左右，這反映出政策的成效和民眾的心理健康需求。

賴清德說，為強化校園心理支持系統，已經通過「學生輔導法」修法，除了增加輔導人力編制、落實三級輔導機制外，也系統介接社會安全網絡，並增訂維護兒童及少年最佳利益作為學生輔導原則，來提升學生輔導整體量能及品質。

他說，心理健康是各年齡層都要重視的議題，「身心調適假」已經在大專及高中全面上路，公務人員也規劃增加「身心調適假」，讓民眾可以調適身心狀態，達成學習、工作與生活間的平衡。

賴清德指出，為促進全方位的心理健康工作，政府也正在推動「全民心理健康韌性計畫」，6年約有50幾億元預算，結合跨部會資源，中央到地方協力，建構更完善普及的心理健康支持系統，達成提升全民心理健康韌性的目標。

民進黨 賴清德

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