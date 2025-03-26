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賴清德：盼在野黨能審慎思考 凍刪國防預算影響

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
身兼民進黨主席的賴清德總統。圖／聯合報系資料照片
身兼民進黨主席的賴清德總統。圖／聯合報系資料照片

民進黨今天舉行中常會，身兼民進黨主席的賴清德總統表示，面對日益複雜的區域情勢，政府要有即時應處的能力，上周國軍已完成了為期五天的「立即備戰操演」，持續強化保家衛國、維護區域安全的整體量能。

賴清德指出，國軍弟兄姊妹站在守護台灣的第一線，是全體國人共同的希望，政府要承擔起照顧國軍的責任，更要做全體官兵的後盾。民進黨政府長期以來，致力於提升國軍待遇與權益，他已經宣布，將在4月1日開始，提升志願役勤務加給與戰鬥部隊加給。

賴清德說，此次待遇調整，以基層官士兵為優先，落實政府照顧國軍的承諾。提升國軍待遇，是希望在穩固國防實力的同時，更能為國家培育更多優秀的國軍人才；期盼在野黨能審慎思考，凍刪國防預算的影響，大家應該團結一致、支持國防，不能一方面凍刪、另一方面又漫天喊價，這樣無助於提升國家安全。

賴清德表示，首場「全社會防衛韌性委員會實地演練」，明天將在台南舉辦。總統府全社會防衛韌性委員會，是行動的委員會，這次的實地演練，將融入地震、海嘯、以及關鍵基礎設施爆炸等複合式災難場景，來考驗政府大規模疏散撤離、擴充急救醫療場所等應變能力，更要驗證政府、民間相互支援與應變的能量。

賴清德指出，面對突發的天然災害，除了中央與地方政府各部門，都要有緊急應變能力，提升全民自我保護能力，也是非常重要的任務，希望透過這次的演練，提升國人朋友的防災意識。

國軍 國防預算 賴清德

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