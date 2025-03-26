民進黨立委議場前輪班 王鴻薇：唯一進步是懂得排隊
立法院會昨天將反廢死、反戒嚴公投案逕付二讀。民進黨立法院黨團主張昨天的會議是違法會議，今起在議場前排班，為28日院會預做準備。國民黨立院黨團書記長王鴻薇表示，民進黨團今天的動作，就是要告訴大家，周五又要癱瘓議事了，唯一進步就是得懂排隊，給予「一點點」的肯定。
王鴻薇表示，民進黨團今天的動作，就是要告訴大家，周五又要癱瘓議事了。按照正常的議事程序，即便民進黨團有提案，只要在周五7時之前，把提案送出去就好了，現在盤踞在議場門口，應該會去霸占主席台，癱瘓議事，民進黨團永遠就是這麼不長進。
不過，王鴻薇也說，民進黨團唯一一點點進步的就是，終於知道要排隊了，民進黨立委以前打破窗戶，像小偷一樣偷摸進去，這次至少懂得要在外面好好排隊，這一點點的肯定她願意給民進黨團。
談及周五朝野攻防，王鴻薇呼籲民進黨團，如果對意識程序有質疑的話，請按照議事規則，或是覺得議事錄不能夠確認的話，那也沒有問題，民進黨團就提出不確認議事錄，然後大家來表決，這才是合法合理的議事程序，所以不管綠委去排隊48小時、72小時，她認為民進黨團心裡打的算盤，就是要占領主席台、癱瘓議事、羞辱立法院長韓國瑜，「他們能玩的梗就是這些了」。
另外，有關民進黨經濟委員會召委蔡易餘今早因出席民進黨團記者會，導致委員會會議延宕，王鴻薇批評，立法院最重要的議事就是委員會跟院會，有什麼道理要為了要配合民進黨團的記者會，讓整個委員會枯等半小時？民進黨團一直在做的事情，就是為了自己的政黨利益。
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