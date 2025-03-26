快訊

獨／曾國城「被挺黃子佼」慘丟節目代言損失數百萬 痛問：誰能還我清白？

女棋士黑嘉嘉投資圍棋教室被爆違規 新竹市府回應了

傳白狼將公布新任竹聯幫主 警署長發聲：有人敢宣布立即逮捕

民進黨立委議場前輪班 王鴻薇：唯一進步是懂得排隊

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
立法院會昨天將反廢死、反戒嚴公投案逕付二讀。民進黨立法院黨團主張昨天的會議是違法會議，今起在議場前排班，為28日院會預做準備。國民黨立院黨團書記長王鴻薇表示，民進黨團今天的動作，就是要告訴大家周五又要癱瘓議事了，唯一進步就是得懂排隊，給予「一點點」的肯定。記者屈彥辰／攝影
立法院會昨天將反廢死、反戒嚴公投案逕付二讀。民進黨立法院黨團主張昨天的會議是違法會議，今起在議場前排班，為28日院會預做準備。國民黨立院黨團書記長王鴻薇表示，民進黨團今天的動作，就是要告訴大家周五又要癱瘓議事了，唯一進步就是得懂排隊，給予「一點點」的肯定。記者屈彥辰／攝影

立法院會昨天將反廢死、反戒嚴公投案逕付二讀。民進黨立法院黨團主張昨天的會議是違法會議，今起在議場前排班，為28日院會預做準備。國民黨立院黨團書記長王鴻薇表示，民進黨團今天的動作，就是要告訴大家，周五又要癱瘓議事了，唯一進步就是得懂排隊，給予「一點點」的肯定。

王鴻薇表示，民進黨團今天的動作，就是要告訴大家，周五又要癱瘓議事了。按照正常的議事程序，即便民進黨團有提案，只要在周五7時之前，把提案送出去就好了，現在盤踞在議場門口，應該會去霸占主席台，癱瘓議事，民進黨團永遠就是這麼不長進。

不過，王鴻薇也說，民進黨團唯一一點點進步的就是，終於知道要排隊了，民進黨立委以前打破窗戶，像小偷一樣偷摸進去，這次至少懂得要在外面好好排隊，這一點點的肯定她願意給民進黨團。

談及周五朝野攻防，王鴻薇呼籲民進黨團，如果對意識程序有質疑的話，請按照議事規則，或是覺得議事錄不能夠確認的話，那也沒有問題，民進黨團就提出不確認議事錄，然後大家來表決，這才是合法合理的議事程序，所以不管綠委去排隊48小時、72小時，她認為民進黨團心裡打的算盤，就是要占領主席台、癱瘓議事、羞辱立法院長韓國瑜，「他們能玩的梗就是這些了」。

另外，有關民進黨經濟委員會召委蔡易餘今早因出席民進黨團記者會，導致委員會會議延宕，王鴻薇批評，立法院最重要的議事就是委員會跟院會，有什麼道理要為了要配合民進黨團的記者會，讓整個委員會枯等半小時？民進黨團一直在做的事情，就是為了自己的政黨利益。

民進黨 王鴻薇 立法院

延伸閱讀

罷免民調同意高過不同意 徐巧芯：太高興可能樂極生悲

徐巧芯不滿度高 同意罷免多於不同意

蔣萬安被問摸彩護航反罷？王鴻薇打斷「不是市政問題」

罷免王鴻薇、徐巧芯最新民調出爐 蔣萬安：堅定和她們站一起

相關新聞

【重磅快評】徐巧芯被老柯拐杖打傷 還要抓去關？

立法院會昨天處理國民黨團所提反廢死、反戒嚴公投案，綠委台下抗議，未料民進黨團總召柯建銘竟拿拐杖狂敲，拐杖斷成兩截飛出打中...

轟賴政府思想審查 陳培哲等75位學者提聯合聲明

賴清德總統13日宣布中國大陸是境外敵對勢力，並提出5大國安威脅和17項因應策略。中研院院士陳培哲等75位學者今天提出聲明...

對岸搶抗戰勝利80周年話語權 國防部：不是活動多就大聲

今年適逢二戰及抗戰勝利80周年，傳出對岸將舉辦大型閱兵活動，政戰局文宣心戰處長樓偉傑表示「不是誰活動辦得多就有話語權」，...

綠委院長室踢館找嘸人 現場致電意外曝光韓國瑜手機

立法院會昨晚將國民黨立院黨團提出的反廢死、反戒嚴兩公案逕付二讀，民進黨立院黨團主張開會通知時間到晚間6時，之後進行的會議...

影／被柯建銘拐杖打傷 徐巧芯：他真正目標是韓國瑜

昨天立法院院會被民進黨團杯葛後，因延長開會到深夜12點，國民黨團晚間奪回議場主席台，發動突襲讓反廢死及反戒嚴公投案逕付二...

陸配亞亞遭移民署驅離 學者：不符比例原則

陸配網紅「亞亞」劉振亞被移民署認定鼓吹武統，廢止居留權並限期離境，亞亞向台北行政法院聲請撤銷處分遭駁回，身兼台灣事實查核...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。