快訊

獨／曾國城「被挺黃子佼」慘丟節目代言損失數百萬 痛問：誰能還我清白？

女棋士黑嘉嘉投資圍棋教室被爆違規 新竹市府回應了

傳白狼將公布新任竹聯幫主 警署長發聲：有人敢宣布立即逮捕

高虹安現身民眾黨全國宣講 黃國昌：新竹一定要守下來

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨第二場「人民要當家」宣講活動，3月30日選在新竹市天公壇公園。圖／台灣民眾黨提供
民眾黨第二場「人民要當家」宣講活動，3月30日選在新竹市天公壇公園。圖／台灣民眾黨提供

民眾黨啟動「人民要當家」全國宣講活動，第二場地點選在新竹市天公壇公園，民眾黨主席黃國昌今天說，民進黨在新竹發起大罷免，民眾黨不會讓他們操作成功，接下來要團結對抗綠色威權，「新竹一定要守下來」。

根據民眾黨規劃，第二場全民問政宣講30日下午登場，地點在新竹市天公壇公園，助講者包括黃國昌、新竹市長高虹安、新竹市代理市長邱臣遠、民眾黨立委陳昭姿、黃珊珊，還有國民黨立委鄭正鈐、謝龍介等人。

民眾黨下午舉行中央委員會，新聞輿情部主任吳怡萱會後轉述，針對民進黨在新竹發起惡霸，黃國昌裁示全黨全力以赴，絕對不讓對方操作成功，接下來要團結對抗綠色威權，因此邀請所有黨公職到場力挺，「新竹一定要守下來，我們不會被民進黨分化。」

民眾黨文宣部主任李頂立表示，民進黨政府帶頭欺騙台灣人民，站出來就是民眾黨的義務所在，面對如此貪腐無能、想要把仇恨罷免當作遮羞布的政府，現在有必要把真相傳遞出去，尤其新竹市也是民眾黨執政縣市，希望能夠號召更多志同道合的公民。

吳怡萱說，很多民進黨的側翼網軍，非常關心民眾黨的活動，「我們正面看待，謝謝他們這麼關心」，目前也收到非常多情資，新竹場可能會有如影隨形的抗議，「我們絕對不會退縮，民眾黨會團結對抗惡勢力。」

吳怡萱批評，行政官員不遵守行政中立，民進黨政府率隊上台造謠，然而卻無法接受在野黨舉辦宣講，就是標準的只許州官放火、不許百姓點燈。

媒體詢問，所謂新竹一定要守下來，是否暗示力挺高虹安爭取連任，吳怡萱說明，高虹安跟邱臣遠都很努力推動市政，民進黨藉由罷免操作政治動員、刷仇恨值，只是希望挽回地方的政治權利，「所謂的新竹要守下來，我們絕對要讓這位認真打拚的市長，能夠繼續為市民服務。」

有關國民黨籍民代現身宣講活動，李頂立表示，新竹市為民眾黨執政縣市，面對民進黨大規模的仇恨鬥爭，非綠陣營反彈的聲音非常大，感謝不同陣營的民代願意站出來，同時奉勸被民進黨動員的好朋友，「不要讓自己變成民進黨的棋子，你們不是民進黨仇恨的遮羞布。」

吳怡萱說，民眾黨歡迎在野黨共同參與活動，中研院士陳培哲等人發布聯合聲明，齊聲批判賴清德總統操弄民粹、凝聚民進黨支持者向心力，難道這就是台灣總統應有的格局，因此在接下來的任何活動，民眾黨歡迎所有在野黨，結合力量把真相傳遞出去。

罷免

延伸閱讀

影／鍾文智潛逃 黃國昌怒轟取消電子監控判決文未公開

黃國昌轟卓榮泰內閣傲慢 民進黨政府在台灣橫著走

洗錢大亨鍾文智潛逃 黃國昌爆找前庭長當律師、前庭員解除科技監控

稱近6千小草到場 黃國昌宣講批綠：嘴上喊民主「心裡想要民進黨作主」

相關新聞

【重磅快評】徐巧芯被老柯拐杖打傷 還要抓去關？

立法院會昨天處理國民黨團所提反廢死、反戒嚴公投案，綠委台下抗議，未料民進黨團總召柯建銘竟拿拐杖狂敲，拐杖斷成兩截飛出打中...

轟賴政府思想審查 陳培哲等75位學者提聯合聲明

賴清德總統13日宣布中國大陸是境外敵對勢力，並提出5大國安威脅和17項因應策略。中研院院士陳培哲等75位學者今天提出聲明...

對岸搶抗戰勝利80周年話語權 國防部：不是活動多就大聲

今年適逢二戰及抗戰勝利80周年，傳出對岸將舉辦大型閱兵活動，政戰局文宣心戰處長樓偉傑表示「不是誰活動辦得多就有話語權」，...

綠委院長室踢館找嘸人 現場致電意外曝光韓國瑜手機

立法院會昨晚將國民黨立院黨團提出的反廢死、反戒嚴兩公案逕付二讀，民進黨立院黨團主張開會通知時間到晚間6時，之後進行的會議...

影／被柯建銘拐杖打傷 徐巧芯：他真正目標是韓國瑜

昨天立法院院會被民進黨團杯葛後，因延長開會到深夜12點，國民黨團晚間奪回議場主席台，發動突襲讓反廢死及反戒嚴公投案逕付二...

亞亞涉武統言論離台 學者：管制仇恨言論有這兩難

陸配亞亞因言論涉及武統被要求離境，引發言論自由爭議，台灣大學國家發展研究所長、曾是大法官被提名人的劉靜怡過去曾發表文章「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。