撥補農業基金遭刪 陳駿季：恐影響救災需先借支

3月19日，剴剴案第四度開庭，場外不斷揚起「惡魔保母、不得假釋、唯一死刑」的口號聲，人民難忍，人生只走過一個多年頭的剴剴，還沒看清這個世界，也尚未長出為自己發聲的能力，就被這世界的「惡」給抹滅。 近10年來，台灣經歷一起又一起兒少案件，無論是小燈泡、剴剴案、黃子佼案等，每揭發一起事件，都看不見惡人為自己的犯行負起相對應的責任，根本的原因在於，只要涉及「兒童」，政府的重視力道就遠比成人低，且重視的力道是一年比一年低…

2025-03-26 16:00