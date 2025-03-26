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大陸設新舉報專欄 綠委邱志偉：台灣人不是被嚇大的

中央社／ 台北26日電
民進黨立委邱志偉。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委邱志偉。圖／聯合報系資料照片

中國大陸國台辦官方網站今天上線「台獨打手、幫兇迫害台灣同胞惡劣行徑舉報專欄」。民進黨立委邱志偉今天說，「台灣人不是被嚇大的」，堅定捍衛台灣主權、堅定守護台灣。

中國大陸國務院台灣事務辦公室官網今天上線台獨幫兇舉報專欄，國台辦發言人陳斌華表示，設立專欄是為了追責部分台獨分子、側翼網紅充當打手，破壞兩岸和平發展，將依法追責證據確鑿的人士。

民進黨立委邱志偉下午出席民進黨中常會前受訪表示，台灣對於國台辦做的任何舉動都不會意外。

邱志偉強調，台灣人不是被嚇大的，台灣人也沒有任何疑惑，不會因為中國發表什麼言論、發表什麼專欄就有所退縮，堅定捍衛台灣主權、堅定守護台灣。

另外，陸配網紅劉振亞因涉武統言論遭令離境，昨搭機離台。陳斌華表示，兩岸婚姻群體是兩岸一家親的生動寫照，並指「民進黨當局」濫用司法欺凌兩岸婚姻群體。

對此，民進黨立委王世堅在民進黨中常會前受訪表示，國台辦愈幫亞亞出氣，台灣人就愈生氣，錯了就是錯了，還拗什麼。

王世堅說，如果台灣人嫁到大陸，說要武統中國、反攻大陸、解救同胞，中共做何感想，一定也是驅逐出境，這無庸置疑。

台灣人 專欄 民進黨

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