【重磅快評】徐巧芯被老柯拐杖打傷 還要抓去關？

立法院會昨天處理國民黨團所提反廢死、反戒嚴公投案，綠委台下抗議，未料民進黨團總召柯建銘竟拿拐杖狂敲，拐杖斷成兩截飛出打中藍委徐巧芯手臂，徐事後驗傷直呼「幸好未戳到眼睛」；今天徐巧芯沒等到老柯道歉，反被柯指涉侵占、偽證，還大罵秘書長周萬來接受中共指揮，並把周的著作丟到地上。老柯行徑誇張，綠委指他認知有問題，應接受精神鑑定，恐怕已是藍綠難得的共識。

國民黨團昨晚奇襲處理反廢死、反戒嚴公投案，綠委不滿並群起高喊「會議無效」，這時柯建銘激動地用拐杖敲打桌子，拐杖因此斷成兩截，其中一截噴飛後打藍委徐巧芯的手；徐巧芯事後前往台大醫院驗傷，診斷為「右手肘鈍挫傷」，她慶幸當時沒有被拐杖打到眼睛，「不然恐怕就不只是冰敷、消炎了」。

徐巧芯今天還原經過， 表示她當時原是要上前提醒台上藍委張嘉郡保護立法院長韓國瑜，沒想到就被斷裂的拐杖擊中，她認為柯的情緒暴走，她雖皮粗肉厚，但一定會提告；她也直言並不奢求老柯道歉，但老柯已近乎瘋魔，真的適任執政黨總召嗎？

果然，徐巧芯並沒有等到老柯的道歉，老柯今天還演出續集，在記者會狂罵藍白已被中共滲透，藍委個個獐頭鼠臉、尖嘴猴腮；柯還拿起周萬來著作往地上摔，稱周是「周亂來」，完全聽中共指揮；老柯還聲稱，他是置個人生死於度外，才拿拐杖往桌子敲，拐杖斷成兩截，徐巧芯把其中一節拿給藍委鄭正鈐藏起來，根本是侵占，徐還假裝用手一直揉，驗傷說是被他打傷，這是偽證，要被抓去關的。

坦白說，老柯今天的續集比昨天還要暴走。昨天他拿拐杖敲桌，是蓄意而為，而且可以預見稍有意外很可能波及旁人，徐巧芯被打中手肘，可以說是意外，但也不違背老柯的本意，不管過失或故意，傷害罪要件都構成。

但暴走闖禍之後，老柯沒有一絲歉意，還指徐巧芯把斷掉的一截拐杖拿給鄭正鈐是侵占；但當時的情況是徐巧芯被打傷後，擔心若把拐杖還給老柯，可能會造成更大的傷害，難道她不能暫時保管嗎？若有人受到立即危害，難道不能保全「犯罪」證據嗎？刑法侵占罪須有意圖為自己或第三人不法之所有的犯意，徐巧芯、鄭正鈐有這個意圖嗎？老柯是資深立委，難道不清楚？

徐巧芯受傷後到台大驗傷，診斷書記載「右手肘鈍挫傷」，醫生囑言「病人於2025年3月25日20時19分至本院急診，經診斷治療及留院觀察後，於2025年3月25日20時37分離院，宜於門診追蹤治療」；老柯卻說徐巧芯假裝用手一直揉，去驗傷說被他打傷，這是作偽證，難道台大醫師也配合作偽證？也要一起抓去關？

老柯不僅鬥藍委，也槓綠委，王定宇、王世堅先前質疑老柯認知出問題，該去做精神鑑定；今天老柯突然拿起周萬來著作往地上摔，連坐在一旁的綠委吳思瑤嚇了一跳，連忙安撫老柯說「calm down（冷靜）」，這時恐怕她也能體會王世堅要老柯去做精神鑑定的心情了。