指賴清德有台獨三部曲 朱立倫：掛羊頭賣狗肉、綠色麥卡錫

國民黨主席朱立倫今天表示，堅定反對共產專政，反對台獨勢力是國民黨一貫堅持的立場，賴清德總統若假反共之名又不敢反對台獨，就是披著羊皮的狼、掛羊頭賣狗肉，就是要走綠色麥卡錫主義。他期待和平護台灣，而不是台獨害台灣，「抗中不會保台，只有和平才能護台。」

朱立倫今在中常會指出，賴清德的台獨三部曲，第一部是集錢集權、司法銀彈備好滿滿；第二部，全台搞大罷免，肅清異己、一黨獨大；第三部，推出「賴十七條」，思想戒嚴、言論管制。

朱立倫表示，最近大家看得非常清楚，台灣司法已經武器化，為了肅清政敵，司法像7-ELEVEN一樣隨時待命，不管從宜蘭、新竹縣市、台南、花蓮到各地，黨內政敵到在野黨主席，司法武器化只有一個目的，就是政治鬥爭，唯賴命是從。

他也批評，中選會工具化，球員兼裁判，名單一補再補，審核時間一拖再拖，因為中選會正在等待指示，想讓罷藍、罷綠時間脫鉤，方便政治操作，殲滅在野黨，為所欲為。

朱立倫說，「賴十七條」號稱國安，其實只為了黨安、賴安，讓全民不安，目的就是假國安之名、行戒嚴之實，風聲鶴唳、肅清政敵。最近很多學者已經提出，今天的台灣是不自由的民主，賴為了台獨，在台灣實行綠色麥卡錫主義。

朱立倫批評，賴清德為了台獨，不顧國人安全，不顧台灣民主，不顧人民期待的兩岸和平，只為成就他台獨萬歲、台灣獨立，成為台灣國父的使命，這是非常嚴峻的事實。民進黨不管怎麼反駁，很清楚地，賴清德正在進行台獨三部曲。

朱立倫強調，國民黨堅定反對共產主義、反對台獨，反對共產專政，反對台獨勢力是國民黨一貫堅持的立場，任何傷害中華民國、傷害全民的，他們絕對不能接受。國民黨是最愛台灣、最堅定捍衛創建的中華民國；若行反共之名又不敢反對台獨，就是披著羊皮的狼，掛羊頭賣狗肉，就是要走綠色麥卡錫主義。

朱立倫說，國民黨的政治立場非常清楚，讓民進黨跟他們一起反共、反台獨，共同捍衛中華民國，讓兩岸和平。