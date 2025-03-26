民進黨團控立院昨會議無效 議場前排班要求韓國瑜說明
立法院會昨天將反廢死、反戒嚴公投案逕付二讀。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天受訪表示，昨天的會議是違法會議，因此表決無效，28日院會將確認議事錄，黨團成員預做準備，拜訪立法院長韓國瑜及在議場大門前排班，希望韓國瑜有好的回應。
民進黨立委沈伯洋表示，28日的院會將確認議事錄，但昨天的會議除了是違法會議，這2項公投案更是不存在的議題，且當中的反戒嚴公投更會使台灣門戶洞開，不能讓違法開會的行為持續下去，要擋下來。
為何民進黨團要在議場前排班？吳思瑤表示，民進黨團成員今天分兩邊，一邊去向韓國瑜及立法院秘書長周萬來表達立場，請他們說明25日院會引用的議事規則有所錯誤，這是禮貌性拜訪，希望韓國瑜可以找出解決方案，或是要在28日院會強行確認議事錄，另外一邊就是到議場大門前排班，希望韓國瑜、周萬來有好的回應。
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