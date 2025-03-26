查水表案意外揭花蓮戶政血淚史 戶所主任婚喪喜慶都要到

花蓮檢調偵辦罷傅「查水表」案，意外揭開戶政人員血淚史，從前縣長傅崐萁時代開始，各鄉鎮市戶所主任就被要求全縣婚喪喜慶跑透透，至今未改；基層人員透露，如果人沒到，還會被問怎麼沒去，壓力很大。

縣議員鄭寶秀昨在縣議會舉行的專案會議上，透露各戶所主任從傅崐萁任內，就被要求代縣府跑紅白帖，她常看到主任騎機車跑婚喪喜慶，為他們抱屈，很多議員過去在議會質詢時，都認為縣府已在北中南設置服務中心，有10多個人幫忙跑縣長的婚喪喜慶，還要求戶所主任也要跑，實在太浪費人力。

一名戶所人員今天證實此事，表示婚喪喜慶不分平、假日，他的鄉鎮還算好，像花蓮市、吉安鄉人口多，婚喪喜慶一個月5、60場跑不掉，主任若分身乏術，其他人也得代勞。有幾次他沒時間沒去，有人向縣府密報，他就遭長官「關心」怎麼沒有出席？

另一間戶政人員指出，戶所人員被要求若有人來辦除戶，要向縣府通報，主任跑婚喪喜慶時，若在路上發現還沒被縣府登錄的「新案」，主動通報也可獲得積分。

一名基層人員抱怨，不只紅白帖，縣府在清明掃墓時分送鮮花供民眾祭祀之用，節前開放13鄉鎮市戶所領取，清明節時也在各公墓、納骨塔設置服務據點，發放鮮花與礦泉水等掃墓用品，雖然各縣市或鄉鎮公所在清明時都會推出相關的便民措施，但戶所人員也要慎終追遠，難道不能外包嗎？這些「首創」作法都徒增公務人員負擔。