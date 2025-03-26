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對岸搶抗戰勝利80周年話語權 國防部：不是活動多就大聲

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
今年適逢二戰及抗戰勝利80周年，國防部公布一系列慶祝紀念活動。記者李人岳／攝影
今年適逢二戰及抗戰勝利80周年，國防部公布一系列慶祝紀念活動。記者李人岳／攝影

今年適逢二戰及抗戰勝利80周年，傳出對岸將舉辦大型閱兵活動，政戰局文宣心戰處長樓偉傑表示「不是誰活動辦得多就有話語權」，二戰所有文件上簽署的都是中華民國而非中華人民共和國，這是不爭的事實。對於先總統蔣中正的角色，樓偉傑也說，尊重歷史，不會因為某個政黨對某一個人的看法而做任何改變。

樓偉傑表示，今年一系列活動的主軸定為「反侵略、護家園」，也區分「守護中華民國」、「軍民同心抗敵」、「青年挺身衛國」以及「友盟共同奮戰」等4個主題，作為發揚抗戰中先烈先賢的重點精神。

不過傳出中國大陸將大規模舉辦閱兵等活動搶占抗戰話語權，樓偉傑強調「不是誰活動辦得多就有話語權」，應該基於事實來考量。樓偉傑說，八年抗戰從民國26年開始、經過向軸心國宣戰到34年勝利，但中華人民共和國是民國38年才成立「這才是事實」，尤其二戰所有文件上簽署的都是中華民國而非中華人民共和國，這是不爭的事實。他強調，今年不是要和對岸比誰的活動大、活動多，而是要定調宣傳「反侵略、顧家園」的精神。

媒體也關切，民進黨政府推動轉型正義，軍方如何看待先總統蔣中正的定位？樓偉傑說，以今年將舉辦的軍事攝影展為例，就是要基於歷史，哪些前輩對抗戰有幫助、犧牲奉獻，都在出現在攝影展中，包含蔣中正總統也一樣，例如他參加開羅會議的照片也會在攝影展中，他強調，尊重歷史不會因為某個政黨對某一個人的看法而做任何改變。

樓偉傑說，整個規劃區分「自辦活動」、「與民間合作」、「文宣作為」等3類。「自辦活動」規劃軍事攝影展」、「紀念音樂會」及「香堤嘉年華」等3項。其中「軍事攝影展」首度走出室內展場，與台北市政府合作，規劃從4月起到九三軍人節期間，於全市34處公車候車站展出，並按行政區區分宣傳4大主題。

紀念音樂會規劃在8月21日八二三周年前夕，另外將再次在信義區香堤大道辦理大型軍民互動園遊會，讓國軍與民眾的距離更近。

軍方今年也規劃與「台灣模型嗜好發展協會」合作，於台灣圖書館辦理「抗戰美展與軍武模型展」，展出抗戰美術作品及軍事模型。同時近年頗受好評的聯名款乖乖，今年也將推出3款聯名商品，分別以女童軍楊惠敏送國旗、海軍官兵捍衛海疆及飛虎隊成員肖像為主題，象徵「過去、現代、友盟」等3種意象。另外，今年也首度與飲料廠商舒跑合作，在九三軍人節期間推出聯名商品。

樓偉傑說，除了台北市政府外，軍方也在和其他縣市政府接洽，希望讓中部、南部更多民眾看到軍事攝影展。他指出，各項慶祝紀念活動都會持續構思推動。

國防部紀念抗戰勝利80周年，將舉辦軍事攝影展，1943年開羅會議影像也會在展出。圖／國史館
國防部紀念抗戰勝利80周年，將舉辦軍事攝影展，1943年開羅會議影像也會在展出。圖／國史館

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