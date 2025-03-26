轟賴政府思想審查 陳培哲等75位學者提聯合聲明

賴清德總統13日宣布中國大陸是境外敵對勢力，並提出5大國安威脅和17項因應策略。中研院院士陳培哲等75位學者今天提出聲明，指出總統賴清德就任後不斷用民粹主義凝聚支持者向心力，台灣的言論自由空間快速遭到壓縮，時代的思想審查已降臨台灣上空，並呼籲民進黨政府懸崖勒馬。

包含中研院院士陳培哲、左翼聯盟秘書長黃德北，以及學者馮建三、盧倩儀等人等75位學者在內，今署名提出「捍衛台灣民主法治與和平安全」聲明。而黃德北與馮建三、盧倩儀上午也舉行記者會說明。

該聲明先以德國經歷納粹政權為例，指出集體沉默將德國推向極權獨裁深淵，而賴清德就任以來，不斷妖魔化大陸、戴紅帽子方式打壓不同意見，進一步激化台灣社會對立，以民粹主義凝聚支持主；陸委會也宣稱陸配亞亞發表支持武統言論，並據此以行政命令要求離境，濫用行政裁量做法完全違背政府保護人權的民主法治精神。

聯合聲明呼籲，民進黨政府應懸崖勒馬，不要為短期政黨利益再做出危害台灣民主法治與和平安全的事。並要求政府遵循憲政體制「依法而治」，並立即採取積極有效措施改善兩岸關係，維持和平安定環境，確保台灣人民能夠在自由民主的環境中安居樂業，共享兩岸和平發展紅利帶來的繁榮成果。

黃德北表示，今天之所以提出聲明，是因為賴總統13日拋出恢復軍法審判、限制兩岸學術與文化交流等17項措施，以及移民署取消陸配亞亞居留許可，要求亞亞強制出境，這讓許多人為台灣政治緊縮、兩岸關係惡化感到憂慮。

此聲明也指賴清德政府事當前台灣民主法治的最大破壞者，也對台灣和平安全造成潛在的威脅。學者齊呼籲，不要讓「今日烏克蘭、明日台灣」的咒語成真。

聯合聲明發起人包括：王文心、王秀雲、王娟萍、王連發、卡維波、江靜之、何宗武、何春蕤、吳永毅、吳伯雄、吳俊宏、吳思鋒、宋燕輝、李蔚慈、汪中和、卓淑惠、周成功、林子文、林富美、邱守榕、金傳春、施正鋒、范國棟、范楊松、孫大川、徐振國、袁鶴齡、高閬仙、張雪媃、郭力昕、郭亮廷、郭耀中、陳小樺、陳光興、陳美霞、陳培哲、陳愛麗、陳慈立、陳德亮、傅大為、傅鴻達、湯紹成、馮建三、黃小陵、黃志翔、黃德北、楊祖珺、楊渡、楊寧蓀、葉琰新、詹澈、裴凡強、趙怡雯、劉念雲、劉芳萍、劉梅君、劉源俊、潘忠政、潘朝陽、蔡仁堅、鄭村棋、鄭真、盧非易、盧思岳、盧倩儀、錢永祥、龍煒璿、謝英俊、藍美華、藍博洲、顏坤泉、羅美文、羅曉南、蘇哲安、蘇偉碩等75人。