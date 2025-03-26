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綠委質詢喊「大罷免大成功才對得起農民」 藍委轟：造勢場合？

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
邱志偉表示，不當刪凍預算的立委都應該被罷免，大罷免大成功才對得起全國農民。圖／取自國會直播頻道
邱志偉表示，不當刪凍預算的立委都應該被罷免，大罷免大成功才對得起全國農民。圖／取自國會直播頻道

農業部今年度編列主管歲出預算1692.54 億元，較去年度預算增列83.24億元，被刪減後仍較去年增加63.1億，而財劃法的通過也讓中央財源大幅減少。民進黨立委邱志偉今天在質詢時痛批，在野立委非理性刪凍預算嚴重影響農政運作，「大罷免大成功才對得起農民」。

立法院經濟委員會今天邀請農業部長進行業務報告，並備質詢。

邱志偉質詢時表示，中央政府總預算經過立法院非理性刪凍後，嚴重影響整體業務的推動，並請農業部各單位司署長一一報告被刪減預算的金額。

漁業署長王茂城表示，影響最大的是地方政府的漁業與養殖區建設，漁業署被影響經費可能達到10億；農村水保署長李鎮洋說，治山防災通過的經費為43億，這次被刪除約2.72億；農業部長陳駿季表示，農業部整體受影響的經費約250億左右。

邱志偉不滿表示，農漁民都集中在中南部，地區在野的立委口口聲聲說照顧漁民，但卻不當刪凍預算，這樣還有良心嗎？這些立委就該被罷免掉，大罷免大成功才對得起全國農民。

邱志偉質詢到最後再次強調，面對在野黨大刪農民預算，唯一能解決的方式就是大罷免成功，國會才能回復正常、回復專業，也才能繼續福國利民，「這些沒有人性和良心的政客，天公伯會懲罰他們的」。

國民黨立委許宇甄說，之前就有和農業部說，有新項目需要追加減預算歡迎農業部提出來，要解凍的也請提出報告，但委員（邱志偉）卻不斷造謠挑撥，甚至質詢時多次高喊大罷免，「請問這裡是經濟委員會的質詢，還是搞罷免的造勢場合？立委應該要就事論事，否則很難讓人覺得這樣的立委有其專業」。

罷免

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