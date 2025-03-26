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國際青商赴陸疑被統戰 陳玉珍：我們也能統戰大陸

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委陳玉珍今說，我方應該歡迎大陸人民來到台澎金馬，也可以對他們進行統戰。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委陳玉珍今說，我方應該歡迎大陸人民來到台澎金馬，也可以對他們進行統戰。圖／聯合報系資料照片

有媒體報稱，國際青商會中華民國總會大陸事務委員會今年1月率團赴中國大陸，於北京與國台辦等單位交流，國台辦主任宋濤也現身，被質疑遭「統戰」。國民黨立委陳玉珍今說，我方應該歡迎大陸人民來到台澎金馬，也可以對他們進行統戰。

針對國際青商陸委會赴陸，陳玉珍說，大陸對於兩岸的問題一向使用兩手策略，硬的更硬，軟的更軟。中國大陸認為年輕學子、青年人，對大陸的了解也許不多，當相關青商團體、青年人的團體去的時候，當然是會歡迎，尤其特別歡迎年輕人到大陸去了解大陸，也了解一下大陸是否像政論媒體、政論名嘴說的那樣。

陳玉珍表示，大家也許對「統戰」這兩個字感到非常恐懼，統戰的意思在中國大陸的用語裡頭，是指「統一戰線」，把敵人拉成是朋友，把不是跟自己站在一起的人拉成是自己人，大概是一種溝通，變成同一個戰線，叫做統戰。

陳玉珍呼籲，台澎金馬的人們不要聽到統戰就覺得恐懼，好像覺得是蛇蠍猛獸。我方應該歡迎大陸人民來到台澎金馬，他們來了以後，看到民主自由，看到蓬勃發展的言論自由，看到經濟進步，看到台灣人善良的一面，也可以對他們進行統戰。

陳玉珍強調，兩岸的交流，事實上是對兩岸的和平，是非常有幫助的。執政黨不要因為自己的執政不力，就一直想要製造台海緊張局勢，也許可以從此獲得政治紅利，但真正會受傷的是全體台澎金馬的人民。

統戰 陳玉珍

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