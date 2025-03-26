綠批韓國瑜放白狼入立院染黑又染紅 陳玉珍：胡說八道
傳「白狼」張安樂昨日將借立院康園餐廳，以舉辦竹聯幫幫主投票為由，邀請竹聯幫35個堂口負責人聚餐，民進黨批立法院長韓國瑜讓立院染黑染紅。國民黨立委陳玉珍今日回擊，民進黨委員胡說八道。
陳玉珍說，大家都知道康園是對外的餐廳，對內對外都是開放的，任何人要來康園訂餐，即便是立院總務處也沒有審核誰可到康園用餐或不能到康園用餐。訂餐時，康園本身也不會查核，也沒有人力查核是否有所謂的幫派訂餐。
陳玉珍表示，在這事情發生後，相關單位也許有告訴康園，康園也覺得不妥，再加上昨晚因為立院會開會到晚上，避免有衝突的場面，所以這事情沒有發生。
陳玉珍認為，民進黨要抹黑抹紅立法院，事實上也是汙辱了他們自己，因為立法院是大家的，民進黨委員也是立法院的一分子。
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