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綠委院長室踢館找嘸人 現場致電意外曝光韓國瑜手機

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
今天民進黨團幹事長吳思瑤率領綠委衝立法院長韓國瑜、秘書長周萬來辦公室討說法，綠委郭國文並於媒體前致電韓國瑜，意外讓韓手機曝光。記者王千豪／攝影
今天民進黨團幹事長吳思瑤率領綠委衝立法院長韓國瑜、秘書長周萬來辦公室討說法，綠委郭國文並於媒體前致電韓國瑜，意外讓韓手機曝光。記者王千豪／攝影

立法院會昨晚將國民黨立院黨團提出的反廢死、反戒嚴兩公案逕付二讀，民進黨立院黨團主張開會通知時間到晚間6時，之後進行的會議無效。民進黨團幹事長吳思瑤今天率綠委衝立法院長韓國瑜、秘書長周萬來辦公室討說法，綠委郭國文並於媒體前致電韓國瑜，意外讓韓手機曝光。

民進黨團今早舉行完記者會後，吳思瑤率民進黨立委鍾佳濱、王義川、郭國文、郭昱晴等立委，直奔院長室、秘書長室討說法，但韓國瑜跟周萬來均不在院內，一行人移動至會客室等待，並於媒體前輪流致電給韓國瑜，但因郭國文是直接輸入電話話碼撥號，也讓韓國瑜手機號碼意外曝光，隨後在媒體提醒下，才將手機轉離媒體鏡頭。

吳思瑤表示，民進黨團前來拜訪韓國瑜、周萬來，他們的訴求很清楚，昨天的違法會議，會議無效，議事規則解釋跟理解這麼嚴重的錯誤，要來好好討價，他們理性對話，也要求韓國瑜不能輕輕放下新黨副秘書長游智彬事件，到底立法院還有多少游智彬，浮濫發放的2197張記者會有多少真假記者被紅統人士滲透，都要徹查，這攸關國會尊嚴。

吳思瑤說，他們每一次拜會韓國瑜或周萬來，都一模一樣，每一次韓國瑜都不再院內，有事公出，但沒有人知道行程是什麼，立法院長可以不用上班嗎？周萬來也很神奇，人依舊神隱，連打電話都失聯，請問立法院長不在，秘書長也沒有留下來坐鎮，立法院唱空城計，發生任何事件或狀況的時候，誰來因應？

鍾佳濱則要求，把2197張採訪證申請書等相關資料公開揭露，供全民來檢視，網路上有很多鍵盤柯南，讓大家來查一查，到底這些掛著媒體採訪的公司，是不是木馬公司、殭屍媒體；國會對全民公開採訪證，背後認領的公司也必須經得起全民檢視。

由於韓國瑜、周萬來目前不再院內，吳思瑤一行人持續在會客室等待，王義川則開起直播等待。

周萬來 立法院 韓國瑜

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