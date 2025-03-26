批周萬來聽中共指揮 柯建銘：敲壞的桌子我賠

昨天立法院院會爆發衝突，晚間民進黨團總召柯建銘情緒失控，拿著拐杖破壞議場，卻不慎打傷國民黨立委徐巧芯。民進黨團今天舉行記者會，民進黨立院黨團總召柯建銘表示，周萬來完全是聽中共指揮，他基於仁者無敵，置個人生死於度外，才拿著拐杖往立法院桌子敲，「是國家重要，還是桌子敲幾個洞重要？」並說桌子敲壞了他全部賠新的。

柯建銘強調，他在拿拐杖敲打時，拐杖斷成兩截飛出去，國民黨立委徐巧芯把其中一節拿去給藍委鄭正鈐藏起來，說找不到了，這根本已經是侵占，拐杖怎麼會少一截，當然是這些賣國鬼把它藏起來了，這時候不憤怒，還是台灣人嗎？徐巧芯還假裝用手一直揉，去驗傷說被他，這是作偽證，要被抓去關的。 昨天立法院院會爆發衝突，晚間民進黨團總召柯建銘情緒失控，拿著拐杖破壞議場，卻不慎打傷國民黨立委徐巧芯，民進黨團今天舉行記者會反駁徐巧芯說法。記者季相儒／攝影