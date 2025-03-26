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民進黨：藍白惡刪台電補助 犧牲台電與台灣人民

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨今天表示，藍白惡刪台電補助，犧牲台電與台灣人民。圖／民進黨提供
民進黨今天表示，藍白惡刪台電補助，犧牲台電與台灣人民。圖／民進黨提供

民進黨今天表示，台灣民生電價最高峰出現於馬英九政府時期，同時期核能發電占比高達16％以上，如今不僅民生電價比馬政府時期低，核能占比只有5%以下，顯見電價主要受制於國際燃料價格，而非核電，國民黨抹黑政府，大砍台電撥補2000億元的論述完全錯誤，台電急需政府撥補支持，請藍白勿只為惡鬥，不顧民生。

民進黨發言人吳崢表示，因應俄烏戰爭的能源價上漲，政府為補貼2022年到2024年期間，台電為了穩定物價及照顧民生、弱勢所吸收的2598億元成本，因此編列2000億元預算撥補台電，且政府預算補貼電價並非台灣所獨創，例如德國也編列預算補貼5200億元、法國補貼7000億元，日本5000多億元，但政府所編列這筆撥補預算，卻被藍白聯手封殺。

吳崢指出，藍白的目的就是要逼迫台電漲電價，造成萬物齊漲的民怨，在野黨再利用這個機會進行政治攻擊。這種政治利益掛帥，犧牲人民權益的態度，可惡至極。

台電 藍白 電價

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