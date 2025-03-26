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川普關稅大刀台灣能倖免？蔣萬安盼中央及早相對應準備

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
蔣萬安今天上午出席中山區里長座談。記者林麗玉／攝影
蔣萬安今天上午出席中山區里長座談。記者林麗玉／攝影

美國總統川普在白宮談到4月2日實施的關稅時表示，他已經定好了，會對進口至美國的外國貨物「公平」加徵關稅。台北市長蔣萬安今天也呼籲賴清德總統，表示川普的關稅政策，台灣也很有可能在當中，希望中央能夠及早的有相對應的準備。

蔣萬安今天上午出席中山區里長座談，蔣萬安說，透過媒體的報導，他看到美國總統川普，很可能在4月2號會宣布對15國進行對等關稅的措施，其中媒體披露台灣也很有可能在當中，當然這連動到的，不只是對於提高關稅的產業，衝擊到也可能是台灣股市的信心，及連動到物價調漲。

蔣也提到，當然除關稅，下個月也很有可能電價會調漲，電價的調漲當然也非常有可能造成通貨膨脹，過去幾年，物價的上漲已經造成台灣公共工程很多不斷的流標。對台北市政府來講，面對可能造成的通膨，甚至可能惡化的前提之下，他也會要求我們台北市政府各局處，來重新審視目前正在進行以及接下來兩年預期發包的重大工程，必須要有因應外界形勢變化的對策。

川普 美國

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