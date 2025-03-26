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前參謀總長李喜明 婉拒出任仲華投資法人董事

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
前參謀總長李喜明。圖／聯合報系資料照片
前參謀總長李喜明。圖／聯合報系資料照片

有意投資並營運衛星通訊業者「隴華電子」，日前發出重訊將延攬前參謀總長李喜明，出任「仲華投資」之法人代表。但李喜明幾經思考，決定婉拒出任這項職務。

李喜明友人說，預料「隴華電子」今日很快發布這項訊息。

被外界稱為前總統蔡英文「表哥」的三圓建設董事長王光祥，其家族所投資的衛星通訊業者「隴華電子」，明年可望取得衛星營運執照，成為中華電信以外，唯一具備衛星電話執照的民間企業。

「隴華電子」曾於25日發出重訊，延攬前參謀總長李喜明出任「仲華投資」的法人董事，李喜明考量內容有海事衛星通訊與AI發展技術，有益國力發展，一度應允出任職務。但經勸因民間公司資金上的問題，可能造成政商牽扯等複雜問題，因此決定婉拒這項邀約。

李喜明 法人 衛星通訊

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