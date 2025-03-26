藍嗆柯建銘使用暴力送紀律委員會 徐巧芯：我皮粗肉厚

立法院會昨日爆發衝突，民進黨立院黨團總召柯建銘晚間數度拿起拐杖作勢攻擊，某次猛擊桌子時，拐杖部件噴出造成國民黨立委徐巧芯受傷。國民黨立院黨團今早舉行記者會，首席副書記長羅智強譴責柯建銘使用暴力，會將其移送紀律委員會，也譴責行政院長卓榮泰藐視國會。

民進黨立委昨日一早攻占立院議場主席台，癱瘓立法院會進行。晚間處理國民黨立院黨團所提的2項公投案，晚間7時許宣布繼續進行施政總質詢，不過卓榮泰早於晚間6時率行政團隊離開立法院，經立法院兩度通知，行政團隊皆未回到立法院備詢，立法院長韓國瑜表達遺憾。

羅智強說，他要對民進黨提出三個譴責。譴責行政院長不遵守憲政份際，在立法院長宣布散會前，逕自帶著官員離開，藐視國會，踐踏權力分立機制。

羅智強表示，譴責民進黨團，自己是執政黨，癱瘓行政院長總質詢，癱瘓兩天，丟光台灣的臉。譴責柯建銘，公然使用暴力，用拐杖攻擊徐巧芯，造成她受傷，會把柯移送紀律委員會。

羅智強質疑卓榮泰，離開時韓國瑜宣布散會了嗎？行政院向立法院負責，總質詢面對立委問政，這是憲政義務。制度設計上，立法院長沒有宣布散會，行政官員應在立院等待備詢。韓國瑜沒有宣布散會，卓榮泰就率官員離開，民進黨還丟個不清不楚的影片，聲稱卓揆有跟韓國瑜說要離開。立法院長沒有宣布散會，跑去跟立法院長說要離開，就是不尊重，是在欺負韓國瑜。

羅智強也說，卓榮泰來之前，柯建銘已經來做政黨協商，裡面講的清清楚楚，按照議事規則第22條，會議自動延長到質詢結束，民眾黨立院黨團也提出議事規則第22條，柯說他就是要走，還在立法院長辦公室拿拐杖敲桌子，把煙灰缸敲碎，柯宣稱那是他帶來的，民眾黨團總召黃國昌也在。民進黨內部也有很多雜音，對於柯建銘獨斷癱瘓行政院總質詢有意見，怎麼會癱瘓自己人。

國民黨立委陳玉珍說，昨早民進黨霸占主席台，文武百官在立院枯耗。國民黨都在待命，民進黨落跑，開始開會後，民進黨有幾個人回來。她沒有想過拐杖可以變成「殺人工具」，柯建銘是舉起拐杖，準備要往主席台丟，民進黨立委郭昱晴也被弄到，民進黨瘋起來連自己人都打。

陳玉珍表示，民進黨立委王世堅覺得柯建銘應該要做精神鑒定，她真覺得王說了大實話。如果大罷免成功，中華民國的命運會在瘋狂老人手上，如果拐杖沒有斷掉砸到徐巧芯，可能受傷的就是韓國瑜，徐巧芯是代韓國瑜受罪。

徐巧芯說，柯建銘到處拿拐杖敲，每敲一次就留下洞，柯盯著韓國瑜，看不到任何人。她提醒國民黨立委張嘉郡要注意柯建銘把拐杖往上丟，她是早餐店出身的小孩，所以皮粗肉厚，但同事提醒她要去驗傷。