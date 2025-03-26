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立院審查紀念日及假日實施法 小黨籲增設婚姻平權日等

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
時代力量黨主席王婉論（右）偕同台灣伴侶權益推動聯盟、性別平等學生倡儀連線、尊嚴勞動修法聯盟，以及台灣綠黨、小歐盟召開記者會，呼籲立法院增加國定假日，解決勞工過勞問題，並將「性別平等教育日」、「婚烟平權日」、「國民體育日」等彰顯進步價值的假日加入審議討論中。記者邱德祥／攝影
時代力量黨主席王婉論（右）偕同台灣伴侶權益推動聯盟、性別平等學生倡儀連線、尊嚴勞動修法聯盟，以及台灣綠黨、小歐盟召開記者會，呼籲立法院增加國定假日，解決勞工過勞問題，並將「性別平等教育日」、「婚烟平權日」、「國民體育日」等彰顯進步價值的假日加入審議討論中。記者邱德祥／攝影

立法院內政委員會今天審查「紀念日及節日實施法草案」，多個小黨與民團喊話增設性平教育日、婚姻平權日、國民體育日等假日，藉此彰顯台灣進步價值、促進國民生活品質，希望立法院能夠與社會各界溝通，把更多民間聲音帶到法案審議過程。

時代力量黨主席王婉諭上午率領台灣綠黨、小民參政歐巴桑聯盟，還有台灣伴侶權益推動聯盟、性別平等學生倡議連線、尊嚴勞動修法聯盟等團體，齊聚在立法院群賢樓外頭舉行記者會，喊話朝野立委增設多個國定假日，並且善盡與社會溝通的責任。

台灣伴侶權益推動聯盟秘書長簡至潔指出，國定假日肩負傳承國家價值的功能，過往除了民俗節日之外，還會放入不同身分別、職業別及國家重要歷史事件。台灣在2019年成為亞洲首個通過同性婚姻合法化的國家，這一天具有高度歷史與象徵意義，建議將其訂為「婚姻平權日」，作為深化同志與多元性別議題關注的節點。

桃園市產業總工會理事、華航空服員許嘉倫則說，自己身為一名女性，希望國定假日能夠有多元價值，例如4月20日增設性別平等教育日、5月24日增設性別平權紀念日，對於促進性別平等、多元性別都有很大的幫助。

台灣綠黨發言人王彥涵認為，「三八婦女節」也應該列為假日，因為該節日的起源便包含縮短女性工時的訴求，而台灣雖然自詡性別平等，事實上男女同工不同酬仍為常態，如果把「家務勞動時數、照顧時數」納入工時計算，不論是未婚已婚、有無小孩，女性平均工時都高於男性。

王彥涵也說，3月第4個星期六的「關燈一小時」節能減碳行動，應該改為「關燈減碳日」，政府並列為國定放假日，以展現淨零碳排的決心。

小民參政歐巴桑聯盟秘書長何語蓉指出，台灣至今仍有無數孩子、青少年或成年人歷經性別認同掙扎，這也是為何我國需要「性別平等教育日」，大家不要空洞的假日，而是更好的台灣，國定假日不只是休息，也是國家價值的體現，假日必須承載社會意義，而非政治妥協的產物。

王婉諭表示，台灣勞工工時長年高居不下，2023年總工時已達2020小時，2024年更上升至2030小時，位居全球第六、亞洲第二。由於勞工長期過勞，健康與生活品質日漸惡化，立法院審查「國定假日法」草案之際，呼籲政府正視工時問題，透過立法增加國定假日，作為減緩過勞與推動社會多元價值的第一步。

王婉諭呼籲，「國定假日法」不但是減少勞工過勞的重要第一步，更是台灣社會塑造共同價值與文化的難得機會，民間團體倡議的「性別平等教育日」、「婚姻平權日」、「國民體育日」等，這些都是彰顯台灣進步價值、促進國民生活品質的重要假日，而在立法院的審議過程，也要好好與社會溝通，讓更多民間聲音進入討論過程。

國定假日 婚姻平權 性別

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