柯建銘丟周萬來著作 批國民黨每一個都尖嘴猴腮

民進黨立院黨團總召柯建銘今天表示，立院法院韓國瑜昨天進行了違法會議，顯見立法院在藍白聯手下，已經完全被中共滲透了，民進黨立委每一個都是最美麗的臉孔，保護國家；國民黨每一個都獐頭鼠臉、尖嘴猴腮，一看就是天天做壞事的小子。柯還拿起立法院秘書長周萬來著作「議案審議－立法院運作實況」往地上摔，稱周萬來是「周亂來」。

立法院院會昨天處理國民黨團所提反廢死、反戒嚴2項公投案，民進黨立委占領主席台一整天，不過綠營立委約在傍晚6時左右紛紛離去，韓國瑜在國民黨立委護航下約於7時20分站上主席台，並開始開會處理完國民黨團提案。民進黨團主張，表定開會時間就是到下午6時，因此這是無效會議。

民進黨團今天舉行記者會，柯建銘今天表示，周萬來完全是聽中共指揮，他基於仁者無敵，置個人生死於度外，才拿著拐杖往立法院桌子敲，「是國家重要，還是桌子敲幾個洞重要?」柯說，桌子敲壞了他全部賠新的。

柯建銘指出，他在拿拐杖敲打時，拐杖斷成兩截飛出去，國民黨立委徐巧芯把其中一節拿去給藍委鄭正鈐藏起來，說找不到了，這根本已經是侵占，拐杖怎麼會少一截，有鬼啊？當然是這些賣國鬼把它藏起來了，這時候不憤怒，還是台灣人嗎？徐巧芯還假裝用手一直揉，去驗傷說被他，這是作偽證，要被抓去關的。

柯建銘表示，韓國瑜昨天都在騙，說有方案要來協商，但方案是黃國昌白痴寫的，他昨天一直罵黃國昌是「俗仔」，他敢回嘴嗎？民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，黃國昌昨天提出延長到晚上12時，這提案必須要在晚上6時前在院會公決；但6時前黃國昌不見人影，原來是跑去上節目，非常惡劣。

吳思瑤也批評周萬來，根據立法院議事規則第22條，會議開會時間為上午9時至下午6時，但舉行質詢時，延長至排定委員質詢結束為止，但昨天根本還沒進入質詢，所以會議時間只到到下午6時。周萬來自己寫的「議案審議－立法院運作實況」裡面都有寫。

這時，坐在吳思瑤旁邊的柯建銘突然拿起周萬來著作往前面地上一丟，並說「不要再說到這本書了」，吳思瑤則連忙和柯說，calm down（冷靜）。

記者會最後，柯建銘提議，和民進黨立委一同站起來，向大家一鞠躬，並喊出「大罷免、大成功」，隨後帶隊去找韓國瑜、周萬來理論。